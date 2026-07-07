۱۶ مجتمع خدماتی و پذیرایی نیشابور میزبان مسافران و سوگواران تشییع رهبر شهید انقلاب

به‌ گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، مهدی دونده امروز سه‌شنبه ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۵ در نشست با فعالان و تشکل‌های صنعتی شهرستان با اشاره به اینکه محور نیشابور پرترددترین محور ورودی به مشهد مقدس است، اظهار کرد: بر اساس برآوردهای صورت گرفته، در روز نیازمند تکریم و اطعام یک‌ونیم میلیون نفر در سه نوبت هستیم.

معاون استاندار و فرماندار ویژه نیشابور با اشاره به فرهنگ دیرینه مهمان‌نوازی در نیشابور، از بسیج ظرفیت‌های مردمی و هیئت‌های مذهبی برای میزبانی خبر داد و گفت: در همین راستا، ۱۶ مجتمع خدماتی و پذیرایی با هدف ارائه خدمات درمانی، رفاهی و اسکان برای سوگواران و مسافران برنامه‌ریزی شده است.

او با قدردانی از نقش‌آفرینی بخش‌های مختلف در همراهی با مجموعه فرمانداری تصریح کرد: اقدام شرکت مجتمع فولاد و شهرداری نیشابور در اختصاص ۶۰ دستگاه اتوبوس برای جابه‌جایی مسافران و همچنین همکاری راه‌آهن در تخصیص سهمیه ویژه به نیشابور، گامی ارزشمند در تسهیل فرآیند تردد بوده است.

دونده با اشاره به اقدامات عمرانی صورت‌گرفته برای مدیریت ازدحام جمعیت، گفت: به‌منظور جلوگیری از بروز هرگونه چالش ترافیکی و رفاهی، پارکینگ‌های اضطراری پیش‌بینی و ۶۰ چشمه سرویس بهداشتی در مسیرهای پرتردد برای رفاه حال مسافران آماده‌سازی شده است.

معاون استاندار و فرماندار ویژه نیشابور اعلام کرد: با تأکید بر ضرورت استمرار این حمایت‌ها تصریح کرد: با توجه به تکرار رویدادهای ملی و مذهبی در طول سال، نیشابور برای میزبانی درخور شأن زائران، نیازمند تخصیص اعتبارات ملی پایدار است تا بتوان زیرساخت‌های لازم را برای مدیریت هرچه بهتر این حجم از جمعیت تقویت کرد.

او گفت: آمادگی کامل برای اسکان حدود ۳۰۰ هزار مسافر و همچنین اعزام کاروان سوگواران نیشابوری با ۶۰ اتوبوس به مراسم تشییع، از جمله اقدامات ستاد بدرقه و تشییع رهبر شهید انقلاب در شهرستان نیشابور است.

انتهای پیام/