ثبت یک حماسه ملی با زبان هنر؛ از «قسم» تا «آخرین دیدار»
همزمان با برگزاری آیین وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با اجرای مجموعهای گسترده از رویدادهای هنری، فرهنگی و آیینی تلاش کرد تا زبان هنر را به روایتگر احساسات، دلدادگیها و تجدید عهد مردم با رهبر شهید تبدیل کند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، در روزهایی که تهران میزبان یکی از مهمترین و تاریخیترین مراسمهای معاصر خود بود، هنرمندان در رشتههای مختلف هنری نیز در کنار مردم حضور یافتند و با خلق آثار و اجرای برنامههای متنوع، سهم خود را در ثبت و ماندگار کردن این حماسه مردمی ایفا کردند.
در مسیر برگزاری مراسم وداع و تشییع، جمعی از هنرمندان برجسته هنرهای تجسمی با حضور در میدان ولیعصر (عج) به خلق زنده آثار نقاشی و چهرهنگاری رهبر شهید پرداختند. این آثار که در برابر دیدگان مردم خلق شد، با استقبال گسترده شهروندان همراه بود و به یکی از جلوههای هنری شاخص این رویداد تبدیل شد.
همزمان، خانه کاریکاتور ایران نیز با اجرای پروژههای گرافیتی و دیوارنگارههای شهری در مسیر تشییع، روایتهایی هنری از مقاومت، ایستادگی مردم ایران و شخصیت رهبر شهید را در فضای شهری به نمایش گذاشت.
از دیگر رویدادهای شاخص این ایام، اکران دوباره پردهنگاره عظیم «روایت غدیر» در میدان ولیعصر (عج) بود؛ اثری که با روایتی تصویری از امتداد ولایت، از واقعه غدیر تا انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، جبهه مقاومت و افق ظهور، بار دیگر بر بلندای شهر به نمایش درآمد و مورد توجه شهروندان قرار گرفت.
در حوزه ادبیات نیز رویداد کمنظیر «آخرین دیدار» با همکاری خانه آفرینشهای ادبی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و حوزه هنری در شبستان مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد. در این رویداد، حدود ۳۰۰ شاعر از ایران و کشورهای مختلف جهان به مدت ۴۰ ساعت به صورت پیوسته در سوگ رهبر شهید شعر خواندند و یکی از طولانیترین و گستردهترین رویدادهای شعرخوانی معاصر را رقم زدند.
در حوزه موسیقی نیز خانه آفرینشهای موسیقایی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با تولید و انتشار ۱۳ قطعه موسیقایی ویژه این ایام و با همکاری جمعی از خوانندگان، شاعران و آهنگسازان شناختهشده کشور، تلاش کرد سهم خود را در روایت هنری این واقعه تاریخی ایفا کند. این آثار که با مضامین سوگ، حماسه، مقاومت، وداع و تجدید عهد تولید شدند، در رسانهها و بسترهای مجازی منتشر شده و با استقبال مخاطبان همراه شدند.
در میدان ولیعصر (عج) و دیگر نقاط پیشبینیشده برای مراسم، مجموعهای از برنامههای آیینی و نمایشی نیز اجرا شد. تعزیه، موسیقی اقوام، مداحیهای محلی، اجرای گروههای سرود کودک و نوجوان، برنامههای نمایشی و روایتگری از جمله بخشهایی بود که با همت خانه نمایش سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اجرا شد و فضایی متفاوت از همدلی، سوگواری و ارادت مردمی را شکل داد.
در بخش موسیقی و آیینهای اقوام ایرانی، هنرمندانی از استانهای مختلف کشور با اجرای آیینهای سنتی و نواهای بومی، جلوهای از وحدت فرهنگی اقوام ایرانی در سوگ رهبر شهید را به نمایش گذاشتند. اجرای یزلهخوانی لرستان، مداحیهای بختیاری و مازندرانی و دیگر آیینهای بومی، از بخشهای مورد استقبال مردم در این روزها بود.
یکی از متفاوتترین برنامههای معاونت هنری در این ایام، اجرای پروژه هنر تعاملی «قسم» بود. در این پروژه که با شعار «طوفان مشتهای گرهکرده را ببین» برگزار شد، صدها نفر از شرکتکنندگان در مراسم، تصاویر مشتهای گرهکرده خود را ثبت کردند و در فرآیند خلق اثر سهیم شدند. در نهایت این تصاویر دیجیتال در کنار یکدیگر قرار گرفتند و تصویری واحد از مشت گرهکرده رهبر شهید را در ارتفاع پنج متری شکل دادند؛ اثری نمادین که همبستگی، وفاداری و عهد مردم با آرمانهای رهبر شهید را به تصویر کشید.
از دیگر برنامههای اجراشده میتوان به مشارکت در رویداد تجسمی «یالثاراتالامام»، اجرای برنامه روایتگری «بدرقه آفتاب» به قلم نویسندگان و روایتگران نام آشنا و برگزاری پویش مردمی «من و رهبر شهیدم» اشاره کرد؛ برنامههایی که هر یک تلاش داشتند خاطرات، روایتها و احساسات مردم نسبت به رهبر شهید را در قالبهای مختلف هنری و فرهنگی ثبت و ماندگار کنند.
فعالیتهای معاونت هنری تنها به برنامههای متمرکز در مسیر وداع و تشییع محدود نشد. همزمان با این رویداد تاریخی، فرهنگسراها، نگارخانهها و مراکز فرهنگی هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نیز با هدایت و برنامهریزی معاونان هنری مناطق، میزبان رویدادهای تخصصی هنری در حوزههای هنرهای تجسمی، ادبی، نمایشی و موسیقایی بودند.