زندگی آیتالله حاج سیدجواد خامنهای در شبکه مستند
مستند «زندگی اینجاست…» با روایتی از زندگی و زمانه مرحوم آیتالله حاج سیدجواد خامنهای رحمهالله، همزمان با رونمایی از ترجمه عربی کتاب «روایت آقا» از شبکه مستند روی آنتن میرود.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سیما، مستند «زندگی اینجاست…» که به تهیهکنندگی مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی تولید شده است، به روایت زندگی، شخصیت و سیره مرحوم آیتالله حاج سیدجواد خامنهای رحمهالله، پدر رهبر معظم انقلاب اسلامی، میپردازد.
این مستند که به مناسبت رونمایی از ترجمه عربی کتاب «روایت آقا» پخش میشود، با مرور خاطرات و روایتهای رهبر معظم انقلاب، ابعاد مختلف زندگی، منش اخلاقی و علمی آیتالله سیدجواد خامنهای را به تصویر میکشد.
مستند «زندگی اینجاست…» روز سهشنبه ۱۶ تیر ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه مستند پخش میشود و بازپخش آن نیز ساعت ۲۱:۰۰ از همین شبکه خواهد بود.