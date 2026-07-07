به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، مستند «زندگی اینجاست…» که به تهیه‌کنندگی مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی تولید شده است، به روایت زندگی، شخصیت و سیره مرحوم آیت‌الله حاج سیدجواد خامنه‌ای رحمه‌الله، پدر رهبر معظم انقلاب اسلامی، می‌پردازد.

این مستند که به مناسبت رونمایی از ترجمه عربی کتاب «روایت آقا» پخش می‌شود، با مرور خاطرات و روایت‌های رهبر معظم انقلاب، ابعاد مختلف زندگی، منش اخلاقی و علمی آیت‌الله سیدجواد خامنه‌ای را به تصویر می‌کشد.

مستند «زندگی اینجاست…» روز سه‌شنبه ۱۶ تیر ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه مستند پخش می‌شود و بازپخش آن نیز ساعت ۲۱:۰۰ از همین شبکه خواهد بود.

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