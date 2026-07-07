به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، همزمان با حضور گسترده مردم در آیین وداع و تشییع پیکر مطهر قائد شهید انقلاب اسلامی، شماره هشتادوششم ماهنامه فرهنگی، هنری «سرو» در سال نهم انتشار خود، با عنوان «مردی برای خدا و مردم» و با محوریت ویژه‌نامه رهبر شهید انقلاب حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای (ره) منتشر و در اختیار علاقه‌مندان، پژوهشگران و فعالان حوزه انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت قرار گرفت.

این شماره از ماهنامه «سرو» تنها یک شماره مناسبتی نیست، بلکه تلاشی پژوهش‌محور و مستند برای ثبت، بازخوانی و تبیین ابعاد گوناگون شخصیتی رهبری است که بیش از شش دهه از حیات انقلاب اسلامی را با اندیشه، تدبیر، مردم‌باوری و مجاهدت خود رقم زد و میراثی ماندگار در عرصه‌های رهبری، فرهنگ، مقاومت، مردم‌سالاری دینی، اقتدار ملی و تمدن نوین اسلامی از خود بر جای گذاشت.

ویژه‌نامه «مردی برای خدا و مردم» با نگاهی جامع، از روایت صرف زندگی‌نامه‌ای فاصله گرفته و کوشیده است با کنار هم قرار دادن روایت‌های مستند، اسناد تاریخی، تحلیل‌های علمی و خاطرات کمتر شنیده‌شده، تصویری واقعی و عمیق از ابعاد مختلف شخصیت این رهبر بزرگ را پیش روی مخاطب قرار دهد؛ تصویری که هم برای نسل امروز و هم برای آیندگان می‌تواند به عنوان منبعی معتبر در شناخت یکی از اثرگذارترین شخصیت‌های تاریخ معاصر ایران مورد استفاده قرار گیرد.

در ابتدای این شماره، سرمقاله‌ای با عنوان «مشهورترین مرد ناشناخته» به قلم دکتر علی‌اصغر جعفری، مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، منتشر شده است؛ یادداشتی که با الهام از پیام تاریخی رهبر معظم انقلاب اسلامی در چهلمین روز شهادت قائد شهید، به واکاوی ابعاد کمتر شناخته‌شده شخصیت ایشان می‌پردازد.

دکتر جعفری در این سرمقاله، با تأمل در تعبیر «مردی که آن‌قدر که مشهور بود، شناخته نشد»، تأکید می‌کند که شناخت این شخصیت نباید تنها به جایگاه سیاسی و مدیریتی ایشان محدود شود، بلکه باید ابعاد فرهنگی، اخلاقی، تربیتی، تمدنی، اجتماعی و انسانی وی نیز مورد توجه قرار گیرد. نویسنده، پیام چهلم رهبر معظم انقلاب اسلامی را منشوری برای بازشناسی این ابعاد و نقشه راهی برای استمرار حرکت انقلاب اسلامی، تقویت وحدت ملی و تبیین مفهوم «ایران قوی» می‌داند.

یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های این ویژه‌نامه، تنوع و غنای محتوایی آن است. در این شماره، یادداشت‌هایی از شخصیت‌های برجسته کشور از جمله دکتر مسعود پزشکیان، دکتر محمدباقر قالیباف، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، سردار سرتیپ بسیجی بهمن کارگر، سردار سرلشکر پاسدار محسن رضایی، دکتر محسن اسماعیلی، دکتر انیسه خزعلی، دکتر مرضیه وحید دستجردی و دیگر اندیشمندان و مسئولان منتشر شده است که هر یک از زاویه‌ای متفاوت، ابعاد شخصیتی، مدیریتی، فرهنگی و راهبردی این شخصیت برجسته را مورد بررسی قرار داده‌اند.

پرونده‌های تحلیلی این شماره نیز طیف گسترده‌ای از موضوعات را در بر می‌گیرد؛ از مردم‌داری و ساده‌زیستی، عدالت‌خواهی، فرهنگ و هویت ایرانی – اسلامی و نقش ایشان در دفاع مقدس و جبهه مقاومت گرفته تا جایگاه زبان فارسی در منظومه فکری، تبیین اندیشه تمدنی، اقتدار ملی، مدیریت راهبردی و افق‌های آینده انقلاب اسلامی.

در بخش گفت‌وگوهای اختصاصی، مخاطبان با روایت‌هایی کم‌سابقه و مستند روبه‌رو می‌شوند؛ از جمله گفت‌وگو با آیت‌الله جعفر شبیری زنجانی، دکتر سیدمحمد حسینی، دکتر محمد اسحاقی، دکتر محمود قاسمی، حجت‌الاسلام سعید صلح‌میرزایی و دیگر پژوهشگران و صاحب‌نظران که هر یک بخشی از منظومه فکری، اخلاقی و مدیریتی این رهبر فرزانه را از منظر تخصصی خود تبیین کرده‌اند.

مهدی: اما بی‌تردید یکی از مهم‌ترین بخش‌های این ویژه‌نامه، انتشار گفت‌وگوی مفصل و کم‌نظیر با رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (دام ظله) است؛ گفت‌وگویی که با زبانی صمیمی و روایتی مستند، خاطراتی ارزشمند از زندگی خانوادگی، شیوه تربیتی، ساده‌زیستی، زهد، انس با کتاب، اهتمام به علم، احترام به والدین، روحیه مردمی، نظم و ویژگی‌های اخلاقی قائد شهید را بازگو می‌کند. این گفت‌وگو، به دلیل برخورداری از روایت‌های دست اول و کمتر منتشرشده، از مهم‌ترین اسناد شفاهی منتشرشده درباره ایشان به شمار می‌آید و ارزش پژوهشی ویژه‌ای به این شماره بخشیده است.

از دیگر بخش‌های قابل توجه این شماره می‌توان به انتشار گزارشی از موزه «در لباس سربازی» اشاره کرد؛ موزه‌ای تخصصی که به نقش قائد شهید در دوران دفاع مقدس می‌پردازد و به عنوان یکی از مجموعه‌های زیرمجموعه موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، در کنار تالارهای هشتگانه موزه و سراسرنمای مقاومت شهید سلیمانی، میزبان علاقه‌مندان و بازدیدکنندگان است. این موزه با بهره‌گیری از اسناد، تصاویر، آثار تاریخی و روایت‌های مستند، جلوه‌هایی از حضور، فرماندهی و نقش‌آفرینی ایشان در دوران دفاع مقدس را روایت می‌کند و در ایام وداع و تشییع پیکر مطهر قائد شهید نیز مورد استقبال گسترده زائران، میهمانان داخلی و خارجی قرار گرفت.

شماره هشتادوششم ماهنامه فرهنگی، هنری «سرو» را می‌توان یکی از جامع‌ترین و غنی‌ترین ویژه‌نامه‌های منتشرشده درباره قائد شهید انقلاب اسلامی دانست؛ اثری که فراتر از یک نشریه مناسبتی، به منزله سندی پژوهشی و فرهنگی برای شناخت شخصیت، اندیشه، سیره و میراث ماندگار مردی است که عمر خویش را وقف خدا، مردم، عزت ایران اسلامی و اعتلای جبهه مقاومت کرد.

گفتنی است نشریه سرو به مدیرمسئولی دکتر «علی اصغر جعفری» و سردبیری دکتر «ساسان والی زاده» در ۱۲۰صفحه، از سوی موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس چاپ و منتشر می‌شود.

انتهای پیام/