«آقای شهید ایران» منتشر شد
انتشارات بهنشر، مجموعه چهار جلدی «آقای شهید ایران» را همزمان با برگزاری آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی منتشر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از رسانهها، مجموعه چهار جلدی «آقای شهید ایران» را همزمان با آیین تشییع پیکر مطهر شهید آیت الله العظمی سیدعلی خامنهای (رضوانالله تعالی علیه) منتشر کرد که با نثری روان، شیوا و خوشخوان در قطع کوچک و ۱۱۰ صفحهای برای استقبال از اجتماعات عظیم مردمی در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب آمادهسازی شده است.
کتابهای «مشت ایران»، «راضی به رضا»، «رأی ژوری» و «اول وصف تو» از جمله آثار این مجموعه هستند. این آثار در قالبهای روایتمحور، پژوهشی و گزیدهبیانات تدوین شدهاند و ابعاد گوناگونی از زندگی، مبارزات و دیدگاههای رهبر شهید را پیش روی مخاطبان قرار میدهند.
«اول وصف تو»؛ روایتهایی صمیمی از همنشینی با رهبر
«اول وصف تو» کتابی روایتمحور است که به کوشش ملیکا احمدی دستجردی هفده خاطره ناب و کمتر شنیدهشده از دیدارها و همنشینی چهرههای شناختهشده فرهنگی، ادبی، سیاسی، اجتماعی و دینی با رهبر معظم انقلاب را در خود جای داده است.
این روایتها، تصویری صمیمی و متفاوت از شخصیتی را پیش روی مخاطب میگذارند که با وجود جایگاه والای رهبری، همواره در میان مردم و شبیه آنان زیسته است. مردی که با ایمان، امید، سادهزیستی و نگاه بلندش، الهامبخش نسلهای بسیاری بوده و این کتاب، فرصتی برای شناخت ابعاد کمتر دیدهشده شخصیت او از دریچه روایت کسانی است که از نزدیک با او همنشین بودهاند.
«مشت ایران»؛ روایتی از ایراندوستی در اندیشه رهبر شهید
«مشت ایران» روایتی از مبارزه، آرمان و ایراندوستی در اندیشه و زندگی رهبر شهید، آیتاللهالعظمی سیدعلی خامنهای است. این کتاب، گزیدهای از تاریخ مبارزات و بخشی از بیانات ایشان درباره ایران را در قالبی خواندنی گرد آورده است.
کتاب در دو فصل تدوین شده است؛ فصل نخست، «یک مشت صدا دارد» به نویسندگی فائضه غفارحدادی، روایتگر مبارزات و فرازهایی از زندگی رهبر شهید است و فصل دوم، «ایران آقا» نوشته میثم امیری، گزیدهای از گفتارها و بیانات ایشان درباره ایران، هویت ملی، پیشرفت و آینده این سرزمین را پیش روی مخاطب قرار میدهد.
«راضی به رضا»؛ نگاهی به سیره امام رضا (ع) در بیان رهبر شهید
«راضی به رضا» گزیدهای از بیانات و روشنگریهای رهبر شهید درباره سیره، اندیشه و مبارزات سیاسی و فرهنگی حضرت امام رضا (ع) است؛ نگاهی که مخاطب امروز را با ابعاد کمتر شناختهشده زندگی امام مهربانیها آشنا میکند.
این کتاب با تبیین چرایی پذیرش ولایتعهدی، شیوه مبارزه هوشمندانه و مقاومت درونی و ساختاری امام رضا (ع) در برابر جریانهای مخالف تشیع، دریچهای روشن به فرهنگ رضوی میگشاید و خواننده را به تأملی عمیقتر در سیره آن حضرت فرامیخواند.
«رأی ژوری»؛ نگاه جهانیان به رهبر شهید ایران
«رأی ژوری» کتابی پژوهشمحور است که بازتاب شخصیت، اندیشه و مواضع رهبر شهید را در نگاه جهانیان به تصویر میکشد. این اثر با گردآوری دیدگاههای اندیشمندان، شخصیتهای سیاسی و رسانههای خارجی، تصویری از قضاوت و برداشت غیرایرانیان درباره رهبر شهید ایران ارائه میدهد.
نویسنده با نگاهی تحلیلی، روایتها و ارزیابیهای چهرههایی از ملیتها و فرهنگهای گوناگون را کنار هم نشانده تا مخاطب، تصویری روشنتر از جایگاه و تأثیر شخصیت رهبر شهید در خارج از مرزهای ایران به دست آورد.
«اَنیران» در زبان فارسی به سرزمینهای غیرایرانی گفته میشود و عنوان کتاب، اشارهای به گواهی و داوری غیرایرانیان درباره رهبر شهید ایران دارد.