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دستگیری حفاران غیرمجاز در کاشان

دستگیری حفاران غیرمجاز در کاشان
کد خبر : 1809889
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فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان از دستگیری حفاران غیرمجاز در شهر تاریخی کاشان خبر داد.

به‌ گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، علی قربان پور امروز ۱۶ تیرماه گفت: بر اساس دریافت اخبار مردمی مبنی بر انجام عملیات حفاری غیرمجاز، پس از انجام مراحل شناسایی و رصد مستمر که حدود یک ماه به طول انجامید، با هماهنگی عوامل انتظامی، عملیات دستگیری در شامگاه روز یکشنبه ۱۴ تیرماه آغاز شد.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان اصفهان ادامه داد: در این عملیات دستگیری، ۳ نفر شامل ۲ مرد و یک زن، در حال انجام حفاری غیرمجاز دستگیر و ادوات حفاری ضبط شد.

قربان پور افزود: این حفاری در مجاورت یکی از امامزادگان واقع در بافت قدیم شهر کاشان در حال اجرا بود که حفاران چاهی مستطیل شکل به عمق حدود ۷ متر حفر کرده بودند و احتمالاً قصد دسترسی به زیر ساختمان امامزادگان موردنظر را داشتند.

گفتنی است طبق ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی هرگونه حفاری و کاوش به‌قصد به دست آوردن اموال تاریخی، فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و ضبط اشیاء مکشوفه به نفع دولت (وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی) و ضبط آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می‌شود.

 

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