استاندار خراسان جنوبی:
امنیت و سلامت زائران از اولویتهای اصلی ستاد تشییع رهبری در استان است
استاندار خراسان جنوبی از آمادگی کامل این استان برای میزبانی از زائران و سوگواران مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید خبر داد و بر اولویتبندی ویژه ستاد استانی بر امنیت و سلامت زائران تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، سید محمدرضا هاشمی روز سهشنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵ در تشریح اقدامات ستاد برنامهریزی و هماهنگی مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید (ره) اظهار کرد: از سه هفته پیش، با تشکیل بیش از ۱۸ کمیته تخصصی، برنامهریزیهای دقیق برای خدمترسانی مطلوب به زائران آغاز شده و اکنون استان با تمامی ظرفیتها در وضعیت آمادهباش کامل قرار دارد.
استاندار خراسان جنوبی با تقدیر از مشارکت خیرهکننده مردم، هیئتهای مذهبی و نیروهای جهادی، افزود: امروز به همت مردم ولایتمدار استان، ۳۳۶ موکب فعال شده است که ۱۸۰ موکب در سطح استان و بیش از ۱۳۰ موکب نیز در مشهد مقدس، بهصورت شبانهروزی به سوگواران خدماترسانی میکنند.
او در بخش دیگری از سخنان خود از اعزام کاروان پشتیبانی استان به مشهد خبر داد و گفت: صبح امروز کاروانی متشکل از بیش از ۱۰۰ دستگاه خودروی سبک و سنگین و تجهیزات امدادی از مصلای المهدی (عج) بیرجند راهی مشهد مقدس شد تا خراسان جنوبی به عنوان استان معین، نقش مؤثری در برگزاری این مراسم ملی ایفا کند.
هاشمی با اشاره به موقعیت جغرافیایی خراسان جنوبی بهعنوان مسیر ترانزیتی ۹ استان کشور و میعادگاه زائران کشورهای افغانستان و پاکستان، تصریح کرد: تمامی ظرفیتهای استان برای استقبال شایسته از زائران خارجی و داخلی بسیج شده است.
استاندار خراسان جنوبی در خصوص وضعیت اسکان و رفاه زائران افزود: بیش از ۷۰ مدرسه با بالغ بر ۵۰۰ کلاس درس برای اسکان رایگان زائران تجهیز شده و در تمامی موکبها، پذیرایی کامل در سه وعده غذایی به همراه خدمات فرهنگی و رفاهی ارائه میشود.
او با تأکید بر اینکه امنیت و سلامت زائران اولویت غیرقابلانکار ستاد است، خاطرنشان کرد: با هماهنگی شورای تأمین، نیروهای انتظامی، پلیسراه، دستگاههای امنیتی، هلالاحمر و دانشگاه علوم پزشکی، تمهیدات گستردهای برای مدیریت ترافیک و حفظ سلامت زائران در مسیرهای مواصلاتی اندیشیده شده است.
هاشمی که بهصورت مستمر از روند خدماترسانی در شهرستانهای بیرجند، نهبندان، سربیشه و قائنات بازدید میکند، تصریح کرد: آنچه امروز در خراسان جنوبی شاهد آن هستیم، تجلی وحدت، همدلی و ارادت خالصانه مردم به رهبر شهید است. همه ما متعهدیم تا با رصد مستمر خدمات، شرایطی را فراهم کنیم که زائران در کمال آرامش، امنیت و کیفیت، در این مراسم بزرگ شرکت کنند.