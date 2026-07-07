به‌ گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، واحدبخش دُربین روز سه‌شنبه ۱۶تیرماه اظهار کرد: چابهار به عنوان بزرگترین بندر اقیانوسی ایران و یکی از کهن‌ترین شهرهای جنوب شرق کشور، از پیشینه تاریخی، فرهنگی و معماری ارزشمندی برخوردار است که حفاظت از این ظرفیت‌ها باید همگام با روند توسعه شهری دنبال شود.

رئیس شورای اسلامی شهر چابهار افزود: این شورا با همکاری شهرداری، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط، برنامه‌های متعددی را برای حفاظت، احیا و بازآفرینی بافت‌های تاریخی و سنتی شهر در دستور کار قرار داده است تا ضمن حفظ هویت محلی، زمینه رونق گردشگری و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی چابهار نیز فراهم شود.

او با اشاره به اجرای طرح‌های بازآفرینی شهری گفت: یکی از مهم‌ترین پروژه‌های در دست اجرا، احیای محله تاریخی سرخ‌ریگ است که به عنوان یکی از قدیمی‌ترین محله‌های چابهار، از جایگاه ویژه‌ای در تاریخ و هویت این شهر برخوردار است.

دُربین ادامه داد: بازسازی و سامان‌دهی این محله با حفظ معماری بومی و ویژگی‌های تاریخی آن می‌تواند علاوه بر ارتقای کیفیت زندگی ساکنان، به یکی از جاذبه‌های مهم گردشگری چابهار تبدیل شده و نقش مؤثری در معرفی فرهنگ و تاریخ این منطقه ایفا کند.

رئیس شورای اسلامی شهر چابهار با تأکید بر ضرورت هماهنگی پروژه‌های عمرانی با هویت بومی شهر اظهار کرد: شورای اسلامی شهر و شهرداری چابهار تلاش دارند در اجرای طرح‌های توسعه شهری، میان نوآوری، توسعه زیرساخت‌ها و حفظ اصالت معماری تعادل برقرار کنند تا ساخت‌وسازهای جدید با ویژگی‌های اقلیمی، فرهنگی و معماری بومی منطقه همخوانی داشته باشند.

او افزود: توجه به معماری بومی علاوه بر حفظ هویت تاریخی شهر، موجب ارتقای سیمای شهری، افزایش جذابیت‌های گردشگری و تقویت احساس تعلق شهروندان به محل زندگی خود خواهد شد.

دُربین با اشاره به نقش مردم در حفاظت از میراث فرهنگی گفت: صیانت از هویت تاریخی چابهار تنها با اقدامات عمرانی محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند مشارکت مردم، نخبگان، دانشگاهیان، معماران، فعالان فرهنگی و رسانه‌ها است.

رئیس شورای اسلامی شهر چابهار افزود: در همین راستا، شورای اسلامی شهر و شهرداری برنامه‌های آموزشی و فرهنگی مختلفی را برای افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت حفظ معماری بومی، بافت‌های تاریخی و میراث فرهنگی در دستور کار قرار داده‌اند و برگزاری دوره‌های آموزشی برای معماران، مهندسان و شهروندان نیز پیش‌بینی شده است.

او خاطرنشان کرد: چابهار امروز در مسیر توسعه قرار دارد، اما این توسعه باید بر پایه حفظ اصالت، هویت تاریخی و ظرفیت‌های فرهنگی شهر شکل بگیرد تا نسل‌های آینده نیز بتوانند از این میراث ارزشمند بهره‌مند شوند.

دُربین تأکید کرد: همکاری و هم‌افزایی میان شورای اسلامی شهر، شهرداری، دستگاه‌های اجرایی، متخصصان و شهروندان، مهم‌ترین عامل در حفاظت از میراث تاریخی و فرهنگی چابهار است و این رویکرد می‌تواند جایگاه این شهر را به عنوان یکی از مهم‌ترین مقاصد تاریخی، فرهنگی و گردشگری کشور بیش از پیش تقویت کند.

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