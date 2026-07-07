آمادهسازی مدارس مشهد برای اسکان زائران مراسم تشییع رهبر شهید
معاون استاندار و فرماندار ویژه مشهد از آمادهسازی مدارس برای اسکان زائران و ساماندهی خدمات راهنمایی آنان توسط بسیج سازندگی خبر داد و گفت: دستگاههای اجرایی برای میزبانی از مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب آمادگی کامل دارند.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، سیدحسن حسینی امروز سهشنبه ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۵ در حاشیه بازدید از اتاق وضعیت و مرکز فرماندهی گروههای جهادی سازمان بسیج سازندگی سپاه امام رضا (ع) که به همراه سید جواد موسوی مدیر کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی انجام شد، اظهار کرد: این مجموعه با تجهیز مدارس و ساماندهی خدمات راهنمایی زائران، نقش مؤثری در آمادهسازی مشهد برای مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب ایفا کرده است.
معاون استاندار و فرماندار ویژه مشهد با اشاره به همافزایی دستگاههای اجرایی گفت: مشهد در آستانه یک رویداد بزرگ و تاریخی قرار دارد و تمامی بخشها برای خلق حماسهای باشکوه و میزبانی درخور زائران و پیکر مطهر رهبر شهید در حال آمادهباش کامل هستند.
حسینی با ابراز خرسندی از مشارکت جهادی نهادهای دخیل افزود: در این میان، اقدامات بسیج سازندگی بسیار ارزشمند و راهگشا بوده است، این نهاد در دو حوزه کلیدی اسکان زائران از طریق تجهیز و آمادهسازی مدارس و همچنین در حوزه محتواسازی و راهنمایی زائران، با رویکردی حرفهای، دقیق و دلی وارد عمل شده است.
معاون استاندار و فرماندار ویژه مشهد ضمن قدردانی از زحمات دستاندرکاران تصریح کرد: خوشبختانه همدلی و همراهی بینظیری میان تمامی دستگاهها و نهادهای مردمی برای برگزاری این مراسم در نهایت امنیت و آرامش برقرار است.
او با تأکید بر نیت خالصانه متولیان امر، ابراز امیدواری کرد که تمامی خدمات ارائهشده، زمینهساز برگزاری باشکوه این همایش عظیم تاریخی باشد و مورد رضایت حضرت حق قرار گیرد.