روند پایدار سوخترسانی به زائران بدرقه رهبر شهید در سیستان و بلوچستان
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه زاهدان از روند پایدار سوخترسانی به زائران بدرقه رهبر شهید در سیستان و بلوچستان خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، مرتضی جلائیفر روز سهشنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵ در بازدید از روند سوخترسانی در استان اظهار کرد: این بازدید با هدف پایش میدانی روند سوخترسانی، ارزیابی آمادگی عملیاتی جایگاههای عرضه سوخت و اطمینان از ارائه خدمات مطلوب به هموطنانی انجام شد که برای حضور در آیین بدرقه رهبر شهید از استان سیستان و بلوچستان عازم مشهد مقدس هستند.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه زاهدان گفت: طرح ویژه سوخترسانی از ۱۱ تا ۱۹ تیرماه در تمامی جایگاههای عرضه سوخت استان سیستان و بلوچستان به اجرا درآمده است تا با تأمین پایدار و بیوقفه فرآوردههای نفتی، شرایط لازم برای تردد بدون دغدغه بدرقهکنندگان رهبر شهید فراهم شود.
او در جریان این بازدید، بر اجرای دقیق دستورالعملهای ابلاغی، حفظ آمادگی کامل جایگاههای عرضه سوخت و ارائه خدمات سریع، مطلوب و بیوقفه به بدرقهکنندگان رهبر شهید تأکید کرد.
جلائی همچنین با بررسی وضعیت تجهیزات، روند عملیات سوخترسانی، میزان آمادگی جایگاه و نحوه خدمترسانی کارکنان، بر ضرورت حفظ پایداری شبکه توزیع سوخت و استمرار خدماترسانی مطلوب در طول اجرای این طرح ویژه تأکید کرد.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه زاهدان افزود: هموطنان در صورت مشاهده هرگونه مشکل در فرآیند سوخترسانی میتوانند موضوع را به بازرسان مستقر در جایگاهها اعلام یا از طریق سامانه پاسخگویی و رسیدگی به شکایات شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران به شماره ۰۹۶۲۷ پیگیری کنند.