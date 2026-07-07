ماجرای دختری که با چشمانی اشکبار پشت سر آقا به نماز ایستاد
در روزهایی که یاد و خاطره «رهبر شهید» در دلهای مردم ایران زنده است، بازخوانی ماجرای دختری که تصویر اشکهای بیریای او در مراسم جشن فرشتهها که پشت سر آقا به نماز ایستاد به یکی از قابهای ماندگار و پربازدید فضای مجازی تبدیل شد و در تازهترین حضور تلویزیونی خود در برنامه «سر سفره خدا» که از شبکه کودک پخش شد، از حالوهوای آن روزهای معنوی گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سیما، این دختر که حالا به چهرهای شناختهشده در میان هم نوجوانان تبدیل شده است، با حضور در این برنامه از پیوند قلبی خود و همنسلانش با ارزشهای انقلاب سخن گفت. روایت او در برنامه «سر سفره خدا»، بازتابی از همان اشکی است که در «جشن فرشتهها» بر گونههایش نشست؛ اشکی که نه از سر غم، بلکه نشانی از یک پیوند عمیق و اصیل میان نسل آیندهساز ایران و آرمانهای بلند رهبر شهید است.
این روایت، پیامی روشن برای جامعه دارد: نسل جدید، با وجود تمام هیاهوهای دنیای مدرن، همچنان با آرمانهای اصیل این سرزمین پیوندی ناگسستنی دارد و این دختر، تنها یکی از هزاران فرشتهای است که در «جشن فرشتهها»، پرچمدار عشق و وفاداری به مسیر شهداست.