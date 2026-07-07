شیفتگان خارجی رهبر شهید با همت بهروز افخمی مستندسازی میشوند
«حال خونیندلان ۲؛ پهلوان جهان» به کارگردانی بهروز افخمی، محصول جدید سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در عرصه مستندسازی است که به روایت دلدادگی مهمانانخارجی برای حضور در آیین تشییع رهبر شهید میپردازد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، بهروز افخمی درباره شکلگیری ایده مستند «حال خونین دلان» گفت: یک سال پس از رحلت امام خمینی (ره)، مستندی با عنوان «حال خونیندلان» ساختم. آن زمان به این فکر افتادم که به جای ثبت صرف مراسم، سراغ کسانی بروم که از دورترین نقاط کشور خودشان را به تهران رسانده بودند.
وی افزود: سعی کردم افرادی را پیدا کنم که از نقاط مرزی، از شرق و غرب کشور، از بلوچستان، خراسان جنوبی و دیگر مناطق دورافتاده راهی تهران شده بودند. میدانستم این افراد سختی بسیار زیادی را تحمل کردهاند چراکه در آن یک هفتهای که پیکر امام خمینی (ره) پیش از مراسم تشییع در مصلای تهران قرار داشت، مردم تهران بهراحتی میتوانستند برای وداع بروند، اما کسانی که از شهرها و روستاهای دور حرکت میکردند، با مشکلات فراوانی روبرو بودند.
افخمی ادامه داد: در آن روزها تقریباً هیچ بلیت هواپیما، اتوبوس یا قطاری پیدا نمیشد و بسیاری از مردم برای رسیدن به تهران دست به کاری میزدند که در ظاهر غیرممکن بود. برخی با خودروهای شخصی و با تحمل مشقت فراوان راهی شدند. حتی خانوادههایی بودند که با یک خودروی پیکان و در شرایطی بسیار سخت و با تعداد زیادی سرنشین، خود را به تهران رسانده بودند. همین سختیها و مسیر پررنج این افراد، موضوع اصلی مستند «حال خونیندلان» شد.
وی با اشاره به تولید آن مستند گفت: برای ساخت «حال خونیندلان» سفری طولانی در سراسر ایران داشتیم و حاصل آن مستندی شد که زندهیاد رسول احدی فیلمبرداری آن را بر عهده داشت. آن اثر با نگاتیو ۳۵ میلیمتری ساخته شد و تجربهای متفاوت برای من بود.
کارگردان «حال خونیندلان» درباره دلیل ساخت قسمت دوم این مستند نیز اظهار کرد: امسال به این فکر افتادم که همان ایده را این بار در مقیاسی گستردهتر دنبال کنیم اما نه درباره کسانی که از شهرهای مختلف ایران میآیند، بلکه درباره افرادی که از خارج از کشور، از آذربایجان، ترکیه، گرجستان، ارمنستان، ترکمنستان، کشورهای حاشیه شرق دریای خزر و حتی از فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی و آمریکا، تلاش میکنند خود را به ایران برسانند تا در مراسم تشییع رهبر شهید حضور داشته باشند.
افخمی با اشاره به دشواریهای سفر این افراد گفت: بسیاری از کسانی که قصد دارند خود را به ایران برسانند، علاوه بر مشکل تهیه بلیت، با اشکالتراشیهای دولتها نیز مواجه هستند. پروازها را لغو میکنند و به هر شکلی که بتوانند، برای این افراد مانع ایجاد میکنند اما با وجود همه این مشکلات آنها همچنان تلاش میکنند خود را به تهران برسانند.
وی ادامه داد: ماجرای «حال خونیندلان ۲؛ پهلوان جهان» همین مردم هستند، کسانی که امروز از کشورهای مختلف راهی ایران شدهاند تا در مراسم تشییع رهبر شهید حضور پیدا کنند. بیشترین جمعیت از عراق به ایران میآیند اما از افغانستان و بسیاری از کشورهای دیگر نیز افراد زیادی عازم ایران هستند.
کارگردان «حال خونیندلان ۲» درباره شیوه روایت این مستند توضیح داد: تلاش میکنیم این افراد را از همان خارج از ایران پیدا کنیم پیش از آنکه حرکتشان را آغاز کنند. گروههایی در کشورهای مختلف با ما همکاری میکنند تا این افراد را شناسایی کنند، از لحظه آغاز سفرشان فیلم بگیرند و تصاویر را برای ما ارسال کنند.
افخمی افزود: پس از ورود این افراد به ایران نیز روایت ادامه پیدا میکند. از فرودگاه یا هر نقطهای که وارد کشور شوند، همراهشان خواهیم بود و مسیر حضورشان تا مراسم تشییع را دنبال میکنیم. بعد هم در میان جمعیت، سعی میکنیم این افراد را پیدا کنیم و روایت حضورشان را در مراسم کامل کنیم.
وی با بیان اینکه دنبال کردن این افراد در میان جمعیت گسترده مراسم کار آسانی نیست، گفت: پیدا کردن این آدمها و همراه ماندن با آنها در طول مراسم، کار بسیار سختی است، اما تمام تلاشمان را میکنیم که این روایت به بهترین شکل ثبت شود.
کارگردان «حال خونیندلان» در پایان اظهار امیدواری کرد این مستند نیز همانند قسمت نخست، بتواند تصویری ماندگار از عشق و ارادت مردمی را ثبت کند که از نقاط مختلف جهان، با وجود همه دشواریها، خود را به ایران میرسانند تا در مراسم تشییع رهبر شهید حضور داشته باشند.
از ابتدای جنگ تحمیلی دوم و به طور خاص با شروع جنگ رمضان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با تمرکز بر تولیدات مدرن از جمله انیمیشن، مستندهای ترکیبی، تاکشو، ریلز و انیمه، تلاش کرده است تا جانفشانی و حماسههای بعضا خاموش ملت مقاوم ایران را در قالبهای نو و جذاب به گوش جهانیان برساند که تولید مستند «حال خونیندلان ۲؛ پهلوان جهان» به کارگردانی بهروز افخمی و محصول مشترک سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و مرکز هنری رسانهای نهضت در همین حوزه تعریف میشود.