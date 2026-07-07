تداوم پایش شبانهروزی خدمترسانی به زائران آیین تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در کرمان
معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان در چهارمین روز فعالیت اتاق وضعیت ستاد استانی آیین بدرقه «آقای شهید ایران» بر تداوم رصد و پایش لحظهای روند اعزام، اسکان، خدماترسانی و بازگشت زائران تاکید کرد و گفت: تمامی مراحل خدمترسانی با نظارت مستمر و هماهنگی کامل دستگاههای اجرایی در حال انجام است.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، شامگاه دوشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۵ چهارمین نشست اتاق وضعیت ستاد استانی آیین تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب به ریاست رحمان جلالی معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان، با محوریت بررسی روند اعزام، اسکان، خدماترسانی و بازگشت زائران برگزار شد.
در این نشست، فرآیند اعزام، اسکان، خدمترسانی و بازگشت زائران بهصورت جزئی و لحظهای مورد رصد و ارزیابی قرار گرفت.
همچنین گزارشهای بازدیدهای میدانی از محورهای مواصلاتی، مراکز خدمات رفاهی و جایگاههای عرضه سوخت که توسط بازرسان اعزامی تهیه شده بود، ارائه و عملکرد دستگاههای اجرایی و خدماترسان بررسی شد.
در ادامه جلسه، هماهنگیهای لازم برای مدیریت نحوه بازگشت زائران از تهران و برنامهریزی برای عزیمت آنان به مشهد مقدس در دستور کار قرار گرفت و پس از بررسی ابعاد مختلف موضوع، تصمیمات و تدابیر لازم برای تسهیل این فرآیند و استمرار خدمترسانی مطلوب به زائران اتخاذ شد.