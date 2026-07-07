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شهرستان فردوس در آماده‌باش کامل برای میزبانی از زائران مراسم تشییع رهبر شهید؛ از اقامت رایگان تا تخفیف‌های ۵۰ درصدی

شهرستان فردوس در آماده‌باش کامل برای میزبانی از زائران مراسم تشییع رهبر شهید؛ از اقامت رایگان تا تخفیف‌های ۵۰ درصدی
کد خبر : 1809838
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با توجه به موقعیت استراتژیک شهرستان فردوس در مسیر اصلی تردد زائران و سوگواران به سمت مشهد مقدس، تمامی ظرفیت‌های گردشگری این شهرستان برای میزبانی از شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع پیکر مطهر قائد فقید امت، به حالت آماده‌باش درآمد.

به‌ گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، کاظم شبنم‌زاده، ضمن تسلیت ایام حزن‌انگیز فقدان رهبر شهید انقلاب، از بسیج تمامی امکانات برای تکریم زائران خبر داد. 

مسئول اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فردوس، با تأکید بر اهمیت استراتژیک شهرستان فردوس به عنوان یکی از مبادی اصلی عبور زائران و سوگواران، اظهار کرد: با هدف تسهیل اسکان و فراهم‌سازی رفاه حال زائران، هماهنگی‌های لازم با بهره‌برداران تأسیسات گردشگری شهرستان صورت گرفته است. بر همین اساس، واحدهای اقامتی شامل منطقه نمونه گردشگری آبگرم، هتل‌ها، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، خانه‌های مسافر و مهمان‌پذیرها، با ظرفیت کامل آماده پذیرایی از مسافران هستند. 

او افزود: در اقدامی ارزشمند و با همکاری بهره‌برداران و فعالان حوزه گردشگری فردوس، ضمن ارائه نرخ‌های حمایتی، در برخی از واحدهای اقامتی شاهد اسکان رایگان و در سایر مراکز نیز تا تخفیف‌های ۵۰ درصدی برای اسکان و پذیرایی زائران در نظر گرفته شده است. 

شبنم‌زاده خاطرنشان کرد: فهرست کامل واحدهای فعال، به همراه جدول نرخ‌های حمایتی و میزان تخفیف‌های اختصاص‌یافته برای هر مرکز، برای اطلاع‌رسانی به زائران نهایی شده است. تمامی همکاران ما در این اداره و فعالان بخش خصوصی به‌صورت شبانه‌روزی برای نظارت بر کیفیت خدمات و میزبانی شایسته در شأن زائران قائد فقید امت، پای کار هستند. 

مسئول اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فردوس در پایان ابراز امیدواری کرد که با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و مشارکت بخش خصوصی، شهرستان فردوس بتواند میزبانی شایسته و خاطره‌انگیزی را از سوگواران و میهمانان این مراسم ملی به عمل آورد.

 

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