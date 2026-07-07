فرماندار چناران خبر داد:
آمادگی برای خدمترسانی به چهار میلیون زائر در مسیر چناران به مشهد
فرماندار چناران از استقرار ۲۰ موکب، پیشبینی اسکان بیش از ۱۵ هزار نفر و توزیع ۹۰۰ کیسه آرد برای خدمترسانی به حدود چهار میلیون زائر عبوری از این شهرستان در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، حسین غریب امروز سهشنبه ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۵ در چهارمین جلسه ستاد هماهنگی و پشتیبانی مراسم تشییع رهبر شهید، اظهار کرد: بسیج امکانات، هماهنگیها و پشتیبانی لازم برای ایجاد و استقرار مواکب، تأمین نیازها و خدمات مورد نیاز انجام شده و مردم، خیرین و فعالان حوزه تولید و صنعت شهرستان در برگزاری این مراسم مشارکت دارند.
فرماندار چناران افزود: اگرچه برنامهریزیها و خدمات ارائهشده توسط دستگاههای اجرایی در قالب ستاد شهرستانی انجام شده است، اما نقش و پشتیبانی اصلی این مراسم بر دوش مردم بوده و این مهم بیش از پیش تقویت شده و خواهد شد.
غریب ادامه داد: پیشبینیها از حضور و تردد حدود چهار میلیون زائر از مسیر چناران به مشهد است، از اینرو، ۲۰ موکب در حوزه استحفاظی شهرستان، در حاشیه جاده آسیایی، معابر اصلی شهرهای سیدآباد و چناران و روستاهای مسیر، برای خدمترسانی به زائران و تشییعکنندگان رهبر شهید، با همت شهرداران، دهیاران، کشاورزان، خیران، بسیجیان، کارکنان دستگاههای اجرایی و واحدهای صنعتی و تولیدی شهرستان برپا شده و نیازهای اساسی و خدمات مورد نیاز آنها تهیه و تأمین شده است.
فرماندار چناران ظرفیت اسکان شبانه در مجموع مساجد، مدارس و موکبهای شهرستان را بیش از ۱۵ هزار نفر اعلام و تصریح کرد: با هدف تأمین آرد و نان مورد نیاز ایام پیشرو، حدود ۹۰۰ کیسه آرد بین نانواییهای مسیر تردد و روستاهای پرجمعیت شهرستان توزیع و در اختیار نانوایان قرار گرفته و اتحادیه مربوطه موظف به اطلاعرسانی به واحدهای مذکور و نظارت بر کمیت و کیفیت پخت نان شده است.