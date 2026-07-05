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وزیر فرهنگ در بازدید از ستاد استقرار مستندسازان مطرح کرد:

روایت هنری وداع جلوه‌ای از «بعثت هنرمندان» است

روایت هنری وداع جلوه‌ای از «بعثت هنرمندان» است
کد خبر : 1809177
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وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به نقش هنرمندان در ثبت و روایت مراسم وداع با رهبر شهید، این حرکت را مصداقی از «بعثت هنرمندان» دانست و از تلاش گسترده انجمن سینمای جوانان ایران، سازمان سینمایی و هنرمندان فعال در این عرصه قدردانی کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در جریان بازدید و گفت‌وگو با دست‌اندرکاران ثبت و روایت تصویری مراسم وداع با رهبر شهید، با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت شکل‌گیری «بعثت هنرمندان» در کنار «بعثت مردمی»، بیان کرد: یکی از نکاتی که در بیانات رهبر انقلاب مطرح شده، این بود که در کنار بعثت مردمی، به بعثت هنرمندان هم نیاز داریم. آنچه امروز در فضای روایت هنری وداع با رهبر شهید در حال شکل‌گیری است، نمایی روشن از همین بعثت هنرمندان است.

وی افزود: در گفت‌وگوهایی که با دوستان داشتیم و با مشاهده فعالیت‌هایی که انجمن سینمای جوانان ایران در حوزه روایت هنری و ملی مراسم وداع با رهبر شهید انجام می‌دهد، می‌توان شکوفه‌های این بعثت را به‌وضوح مشاهده کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: این روزها حدود ۲۰۰ هنرمند به‌صورت مستقیم در حال ثبت و تصویرگری مراسم وداع هستند و هم‌زمان اعضا و فیلم‌سازان انجمن سینمای جوانان ایران در بیش از ۱۵۰ شهر و روستا این رویداد تاریخی را روایت و مستندسازی می‌کنند.

صالحی ادامه داد: علاوه بر این، شبکه روایت تصویری در شهرهای قم، مشهد و کشور عراق نیز فعال است و این گستره فعالیت، نشان می‌دهد که بعثت هنرمندان نیز در حال تحقق و گسترش است.

وی تأکید کرد: آنچه به برکت خون مطهر رهبر شهید در عرصه روایت تصویری وداع ایشان در حال وقوع است، بذری است که امروز کاشته می‌شود و شکوفه‌هایی است که می‌تواند زمینه‌ساز اتفاقات بزرگ‌تر و ماندگارتری در عرصه هنر انقلاب و روایت‌های ملی باشد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان عنوان کرد: از همه دوستان‌مان در انجمن سینمای جوانان ایران، سازمان سینمایی، بهروز شعیبی و تمامی کسانی که برای تحقق این بعثت هنرمندان در گستره‌ای وسیع تلاش می‌کنند، صمیمانه تشکر می‌کنم و امیدوارم این مسیر با قدرت و اثرگذاری بیشتری ادامه پیدا کند.

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