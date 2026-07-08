یک بازیگر تئاتر در گفتگو با ایلنا مطرح کرد؛
داستان جنینی که در بمباران آمریکا و اسراییل سکته کرد از زبان مادرش
نمایش «ضربان» که بر اساس تجربه واقعی ویدا موسوی و با تهیهکنندگی حوزه هنری انقلاب اسلامی تولید شده است، روایتی مستند از رنج مادرانی است که جنگ، فرصت تولد را از فرزندانشان گرفته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایش «ضربان» به کارگردانی «سعید یزدانی» و بازیگری «ویدا موسوی» شامگاه روز نهم تیر در میان تجمع مردمی باغ فردوس روی صحنه رفت.
نمایش «ضربان» که بر اساس زندگی و تجربه شخصی ویدا موسوی و با تهیهکنندگی حوزه هنری انقلاب اسلامی تولید شده، روایتی تکاندهنده از رنج کودکان جنگ و جنینهایی است که قربانی آتش جنگ و حملات موشکی میشوند.
این اثر با بهرهگیری از روایت مستند، تلاش میکند صدای قربانیان خاموش جنگ را به مخاطبان منتقل کند.
ویدا موسوی، بازیگر «ضربان»، درباره شکلگیری این نمایش، به ایلنا گفت: در روزهای جنگ، چهار ماهه باردار بودم. پس از تحویل منزلمان در تهران، به همراه همسرم به خانه خانوادههایمان در استان اصفهان رفتیم؛ شهری که آن روزها نیز بارها هدف حملات موشکی قرار میگرفت.
او افزود: چندین مرتبه موشک در نزدیکی محل سکونت ما اصابت کرد، اما تصور نمیکردم فشار ناشی از این انفجارها بتواند باعث ایست قلبی جنین شود.
موسوی ادامه داد: چون هیچ نشانهای از مشکل نداشتم، روند طبیعی بارداری را دنبال میکردم تا زمان انجام آزمایش غربالگری فرا رسید.
او گفت: در بیمارستان به من اعلام کردند که حدود دو هفته از ایست قلبی جنین گذشته و من در تمام این مدت، بدون اطلاع، جنین بیجانم را حمل میکردم. شنیدن این خبر، شوک بزرگی برای من و همسرم بود.
قرار بود نام بچهام عباس باشد!
موسوی با اشاره به سختی آن روزها افزود: پزشکان اعلام کردند که باید هرچه سریعتر عمل جراحی انجام شود. فرزندمان پسر بود و پیش از آن، پس از اجرای نمایش «نقل سرخ» با موضوع حضرت عباس (ع)، تصمیم گرفته بودیم نام او را «امیرعباس» بگذاریم. اما ناگهان با واقعیتی تلخ و غیرقابل باور روبهرو شدیم.
اندوهی که منجر به خلق اثر شد
او درباره روزهای پس از عمل نیز گفت: پس از خروج از اتاق عمل، شرایط روحی بسیار دشواری را تجربه میکردم و احساس میکردم دیگر هرگز به زندگی عادی باز نخواهم گشت. در همان روزها با خانوادههای بسیاری روبرو شدم که آنان نیز در جریان حملات، کودکان خود را از دست داده بودند. همین همدردیها باعث شد تصمیم بگیرم در برابر این اندوه، اثری خلق کنم تا این جنایت و رنج ثبت و روایت شود.
«ضربان» یعنی قلب فرزندم دیگر نمیزند
این بازیگر درباره نامگذاری نمایش «ضربان» نیز اظهار کرد: زمانی که فهمیدیم دیگر صدای ضربان قلب فرزندمان شنیده نمیشود، تصمیم گرفتیم نام نمایش را «ضربان» بگذاریم؛ زیرا این اثر روایت خاموش شدن همان ضربانی است که قرار بود آغاز یک زندگی باشد.
موسوی تأکید کرد: نمایش «ضربان» بر پایه زندگی شخصی من و مستنداتی که در طول اجرا ارائه میشود شکل گرفته است. این تجربه واقعی با پرداختی نمایشی به صحنه آمده و با همکاری حوزه هنری انقلاب اسلامی و تهیهکنندگی امیرحسین شفیعی تولید شده است.
وی در پایان گفت: مرحله دوم اجرای این نمایش با حمایت حوزه هنری آغاز شده و نخستین اجرای آن در تهران، نهم تیرماه، در باغ فردوس روی صحنه رفت.