هنرمند از مردم جدا نیست/ «خیمه هنر» محفلی برای حضور هنرمندان است

به گزارش خبرنگار ایلنا، میثم ابراهیمی با حضور در دومین رویداد «خیمه هنر»، به اجرای قطعه «ایران من» پرداخت.

دومین دوره محفل عاشورایی «خیمه هنر» از عصر یکشنبه ۷ تیرماه با حضور مدیران، هنرمندان و شهروندان در مجموعه تئاتر شهر آغاز شده است. بخش‌های این رویداد عبارتند ار آیین‌سنج و دمام‌زنی، اجرای موسیقی سوگ نواحی ایران، مجالس پرده‌خوانی، اجرای تعزیه، شعرخوانی، اجرای موسیقی سوگ، اجرای سرود، سوگ‌خوانی هنرمندان موسیقی.

گفتنی است، زمان برگزاری این رویداد از ۷ تا ۱۶ تیرماه (۱۳ تا ۲۲ محرم ۱۴۴۸)، ساعت ۱۸:۳۰ در محوطه مجموعه تئاتر شهر تهران است.

میثم ابراهیمی در ابتدای صحبت‌هایش با ایلنا، با اشاره به اجرای قطعه «ایران من» در «خیمه هنر» گفت: فضای صمیمی و هنری این برنامه نشان داد که هنرمند از مردم جدا نیست و حضور در چنین محافلی می‌تواند همدلی و اتحاد میان مردم و جامعه هنری را تقویت کند.

تولید قطعه‌ای برای جنگ

وی درباره اجرای خود در «خیمه هنر» گفت: در این برنامه قطعه «ایران من» را با آهنگسازی منصور فرهادیان و تنظیم مسعود جهانی اجرا کردم. این اثر را در ایام جنگ تولید کردیم و خدا را شکر بازتاب بسیار خوبی داشت، مردم آن را خیلی دوست داشتند و اجرایش در این برنامه مورد توجه مخاطبان قرار گرفت.

رویدلد خیمه هنر تعیین کننده مسیر هنرمند

ابراهیمی درباره تأثیر برگزاری «خیمه هنر» اظهار کرد: «خیمه هنر» فضای بسیار هنری‌ای است که یک هنرمند می‌تواند به اینجا بیاید و به مردم نشان بدهد که هنرمند از مردم جدا نیست. وقتی مردم نباشند، هنرمند بودن هم موضوعیت پیدا نمی‌کند و همین همدلی و اتحادی که دیدم، به من نشان داد که چنین محافلی می‌تواند در مسیر فعالیت‌های هنری بسیار تأثیرگذار باشد.

وی ادامه داد: همان‌طور که ما در فضای حرفه‌ای و مارکت موسیقی فعالیت می‌کنیم، اینجا هم یک دین بر گردن ماست که باید ادا کنیم و حضور پیدا کنیم. به اعتقاد من، اینجا جای درستی است که هنرمند باید در آن حضور داشته باشد و احساس مسئولیت کند.

این خواننده درباره هنرمندانی که در این برنامه حضور نداشتند نیز گفت: هنرمند قلب و روح لطیف و حساسی دارد. اگر گله یا دلخوری هم وجود داشته باشد، نباید تصور کرد که قهر کرده‌اند یا پشت کرده‌اند. آن‌ها هم متعلق به همین کشور، همین میهن و همین آب و خاک هستند و باید قدر هنرمندان را دانست.

ابراهیمی افزود: به نظر من، در روزهایی که شرایط عادی‌تر است، باید از هنرمندان دعوت شود، پای صحبتشان نشست و درد دلشان را شنید. من معتقدم دل همه آن‌ها با ایران، با وطن، با کشور است. اینکه کسی امروز آمده یا نیامده، تفاوتی در اصل ماجرا ایجاد نمی‌کند؛ همه ما در این کشور زندگی می‌کنیم و ایران را دوست داریم.

برگزاری کنسرت پس ماه محرم

وی در پایان درباره برنامه‌های آینده خود گفت: اگر شرایط فراهم باشد بعد از ماه محرم کنسرت برگزار خواهیم کرد. همچنین یک تک‌آهنگ جدید با عنوان «مهربون من» آماده انتشار دارم که اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، حدود یک ماه دیگر منتشر خواهد شد. ملودی این اثر را مهراد جم ساخته و تنظیم آن را اردلان بر عهده داشته است.

«خیمه هنر» توسط معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری بنیاد رودکی، بنیاد فرهنگی هنری امام رضا (ع)، حوزه هنری، شهرداری منطقه ۱۱ تهران و سازمان زیباسازی شهرداری و ادارات کل، دفاتر، موسسات و انجمن‌های ذیل معاونت برگزار می‌شود.

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