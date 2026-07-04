پیام رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در پی مراسم وداع با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، غلامرضا امیرخانی، رئیس سازمان، در پی حضور باشکوه ملت ایران در آیین تشییع پیکر مطهر حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای(ره)، رهبر شهید انقلاب اسلامی، پیامی صادر کرد. متن پیام ایشان به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

أُولَٰئِکَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کَرِیمٌ

حضور باشکوه ملت ایران در آیین تشییع پیکر مطهر حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای(ره)، رهبر شهید انقلاب اسلامی، جلوه‌ای ماندگار از قدرشناسی مردمی است که دهه‌ها مجاهدت، رهبری و خدمت آن عالم فرزانه را در حافظه تاریخی خود ثبت کرده‌اند.

در میان ابعاد گسترده شخصیت علمی، دینی و سیاسی ایشان، انس عمیق با کتاب، ادبیات، میراث مکتوب و به طور خاص، قرآن کریم جایگاهی ممتاز داشت. کتاب‌خوانی برای ایشان نه فعالیتی جنبی، بلکه بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی فکری و فرهنگی بود. تأکید مستمر بر ترویج فرهنگ مطالعه، معرفی آثار ارزشمند و نگارش تقریظ بر کتاب‌های ادبی، تاریخی و خاطرات دفاع مقدس، بیانگر اعتقاد عمیق ایشان به نقش کتاب در رشد جامعه، تقویت هویت ملی و انتقال تجربه‌های تاریخی بود.

توجه ایشان به میراث مکتوب ایران و جهان اسلام نیز در اهدای هزاران نسخه خطی، کتاب نادر و اثر نفیس به کتابخانه آستان قدس رضوی و تلاش برای جلوگیری از پراکندگی برخی مجموعه‌های ارزشمند نمود یافت؛ اقداماتی ماندگار که در حفظ حافظه علمی و تمدنی این سرزمین نقشی مؤثر داشت.

آشنایی عمیق ایشان با زبان و ادبیات عرب، ترجمه آثاری چون «صلح امام حسن(ع)» و «آینده در قلمرو اسلام» و توجه به ظرفیت‌های هنری شعر عربی، از گستردگی مطالعات و شناخت ایشان از میراث فکری و ادبی جهان عرب حکایت داشت. انس با ادبیات جهان و علاقه به آثاری چون «بینوایان»، «جنگ و صلح»، «خوشه‌های خشم»، «خانواده تیبو» و «دن آرام» نیز نشان‌دهنده نگاه ژرف ایشان به ادبیات به‌عنوان بستری برای شناخت تاریخ، جامعه، عدالت و رنج‌های مشترک انسانی بود.

قرآن کریم، محور اصلی منظومه فکری و فرهنگی ایشان بود. برگزاری جلسات تفسیر در سال‌های پیش از انقلاب، شکل‌گیری اثر «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» و حمایت مستمر از فعالیت‌های قرآنی در حوزه‌های تفسیر، آموزش، حفظ، قرائت و تدبر، میراثی ارزشمند از آن عالم قرآن‌پژوه برجای گذاشت. در نگاه ایشان، تلاوت و حفظ قرآن، مقدمه‌ای برای فهم، تدبر و عمل به معارف الهی بود.

اکنون فقدان آن رهبر کتاب‌خوان، فرهنگ‌دوست و قرآن‌پژوه، برای جامعه علمی و فرهنگی کشور ضایعه‌ای بزرگ و مسئولیت‌آفرین است. پاسداشت میراث ایشان، در گرو تقویت فرهنگ مطالعه، صیانت از میراث مکتوب و مستند و گسترش انس آگاهانه با قرآن کریم خواهد بود.

اینجانب، ضمن ادای احترام به حضور تاریخی ملت ایران در آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، این مصیبت بزرگ را به مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه ای، ملت شریف ایران، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، جامعه علمی و فرهنگی کشور، کتابداران، آرشیویست‌ها، پژوهشگران، فعالان قرآنی و بیت مکرم ایشان تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال، برای رهبر معظم انقلاب، توفیق و سربلندی مسئلت دارم.

از خداوند متعال برای آن عالم مجاهد، علو درجات و همنشینی با پیامبر اکرم(ص)، ائمه اطهار(ع) و شهدای والامقام و برای ملت ایران، صبر، عزت و همبستگی مسئلت دارم.

غلامرضا امیرخانی

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

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