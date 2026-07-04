قسمت 13 بدنام را به راحتی می توان بهترین پایان بندی برای بخش اول داستان این سریال و بهترین قسمت سریال از نظر ریتم و تمپوی وقایع تا اینجا دانست. قسمتی که نه تنها چند سکانس حسی سنگین با اجراهای بسیار خوب بازیگرانش داشت بلکه حس ختام قابل قبولی برای اولین سوال ذهن مخاطب سریال بود که بالاخره یلدا و اسماعیل و ابراهیم چطور با هم مواجه می شوند و حالا داستان به شکلی است که هم مخاطب می داند چه شده و هم کل شخصیت ها. دیگر چیزی بر کسی پنهان نیست.

قسمت 13 هیچ سکانس اضافه ای ندارد. با موسیقی خاص و متفاوتش کاملا بسته بندی شده و دقیق است. شیب رسیدن به لحظه ی انفجار که میشود مواجهه یلدا و اسماعیل و ابراهیم به درستی طی می شود و بعد از لحظه ی انفجار نیز بیخود مخاطب در شوک این مواجهه رها نمی شود. با سکانس های دعوای اسماعیل و یلدا و حلقه پرت کردن اسماعیل از یک طرف و دعوای عماد و ابراهیم که به جدایی حسی شیوا و عماد ختم می شود به مخاطب می گوید این تازه اول قصه است.

با اتفاقی که در قسمت 13 افتاد احتمالا باید نیمه اول داستان را تمام شده و نیمه دوم را مختص انتخاب های هر کدام از شخصیت های اصلی قصه بدانیم.

حالا سوالات احتمالی مخاطبان چه خواهد بود. در قسمت اول سریال از یک طرف عماد خودکشی می کند و از طرفی اسماعیل و یلدا در دادگاه طلاقند، سر و وضع یلدا هم کاملا معمولی و خسته است. اسماعیل در دادگاه می فهمد که یلدا حامله است و با عصبانیت می گوید بچه حتی می تواند بچه پدر او باشد. احتمالا الان بهترین معنی این دو سکانس مشخص می شود.پس بدنام باید تکلیف چند چیز را معلوم کند در ادامه داستانش تا سوالات مخاطبانش را به درستی در انتها پاسخ داده باشد.

اول تکلیف آن بچه در شکم یلدا، سرنوشت بیماری یلدا و سرنوشت زندگی مشترکش با اسماعیل روشن شود. دوم اسماعیل باید سرنوشت رابطه با پدرش ابراهیم و زنش یلدا را بعد از همه این وقایع معلوم کند. سوم ابراهیم قرار است با یلدا و عماد چه کند و عماد با یلدا چه رفتاری خواهد داشت. چهارم در زندگی عماد چه رخ می دهد که خودش را می کشد و آیا میرافشار و دخترش شیوا از کاری که عماد با آن ها کرده می گذرند. و پنجم سرنوشت معامله ای که پای همه شان گیر است چه می شود.

«بدنام» تا اینجا با وجود یک سری انتقادات، اما به خوبی داستانش را روایت کرده و از نشانه ها مشخص است مخاطب خوبی هم پیدا کرده است. با این حال مخاطب از الان انتظار زیادی دارد تا ببیند مواجهه شخصیت ها با اتفاقاتی که برایشان افتاده به چه شکل خواهد بود. نیمه دوم داستان «بدنام» احتمالا انسانی تر و پر از اشک و آه خواهد بود مگر سازندگان قصد تغییر مسیر در حس قصه را داشته باشند که بعید است چنین ریسکی کرده باشند.

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