به گزارش خبرنگار ایلنا، مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، آیت‌الله خامنه‌ای، از منظر سیاسی، مذهبی و رسانه‌ای یکی از مهم‌ترین رویدادهای معاصر ایران و جهان اسلام به شمار می‌آید.

ایشان شخصیتی تأثیرگذار و مرجع هدایت دینی و سیاسی بوده و به همین دلیل آیین بدرقه او تنها یک مراسم سوگواری نیست، بلکه رویدادی با ابعاد تاریخی، فرهنگی و بین‌المللی محسوب می‌شود.

انبوه جمعیت در مصلای تهران پیش از آغاز مراسم مردمی تشییع رهبر شهید انفلاب اسلامی ایران

الجزیزه با انتشار این عکس نوشت؛ هزاران نفر از مردم ایران برای شرکت در مراسم تشییع رهبر ایران به مسجد جامع امام خمینی در مرکز تهران رفتند

مردم در روز مراسم وداع عمومی برای ادای احترام به رهبر شهید/ مصلی بزرگ امام خمینی، در تهران/۴ ژوئیه/ عکس از رویترز

مردی در روز مراسم وداع با رهبر شهید برای ادای احترام دستش را بالا برده است/ عکس از رویترز

تهران و تصاویری از رهبر شهید ایران پیش از برگزاری مراسم بزرگ وداع/ عکس از الجزیره

در نگاه بسیاری از مسلمانان جهان، رهبر شهید جایگاه «ولی امر مسلمین جهان» را داراست و به همین دلیل مراسم تشییع ایشان فراتر از مرزهای ایران، مورد توجه بسیاری از مسلمانان، نخبگان سیاسی و رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفته. حضور گسترده مردم، هیئت‌های رسمی و شخصیت‌های خارجی، اهمیت این رویداد را در معادلات منطقه‌ای و جهانی برجسته‌تر می‌کند.

عکس آسوشیتدپرس از آغاز مراسم وداع با رهبر شهید ایران در مصلای تهران به تاریخ شنبه ۱۳ تیرماه

تصویری از عزاداران در اولین روز وداع با آقای شهید ایران/ حومه مصلای تهران

عزاداری با مشت گره کرده در مصلای تهران حاضر شده تا با رهیر شهیدش بیعت کند/ عکس از آسوشیتدپرس اولین روز وداع شنبه ١٣ تیرماه

اعضای سپاه پاسداران و روحانیون در حال عزاداری در محوطه مسجد جامع مصلی امام خمینی؛ در حالی که مقدمات مراسم تشییع پیکر آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر فقید ایران، در تهران در حال انجام است/ عکس از آسوشیتدپرس

بنزهایی که شهادت و مقاومت را تداعی می‌کنند از پل‌های هوایی و تیرهای چراغ برق آویزان می‌شوند و شهادت خامنه‌ای فقید را به روایت‌های شیعه از فداکاری در ده روز اول محرم پیوند می‌دهند/ عکس الجزیره روز دوم عزاداری برای رهبر ایران

اهمیت حضور رسانه‌ها در مراسم بزرگ وداع با رهبر شهید

از منظر رسانه‌ای نیز حضور خبرنگاران، عکاسان و تصویربرداران خارجی اهمیت ویژه‌ای دارد. پوشش مستقیم این مراسم از سوی رسانه‌های بین‌المللی، امکان ثبت و روایت یکی از مهم‌ترین رخدادهای سیاسی و اجتماعی منطقه را از زوایای مختلف فراهم می‌کند.

تصاویر ثبت‌شده توسط خبرگزاری‌های معتبر جهان، علاوه بر ارزش خبری، به بخشی از حافظه تاریخی این رویداد تبدیل خواهند شد و در آینده نیز به عنوان اسناد تصویری برای پژوهشگران، مورخان و افکار عمومی مورد استناد قرار می‌گیرند.

در چنین رویدادهایی، رقابت رسانه‌های بین‌المللی برای ثبت لحظات ماندگار، نشان‌دهنده اهمیت تاریخی مراسم و تأثیر آن بر افکار عمومی جهان است. از این منظر، حضور خبرنگاران خارجی صرفاً پوشش یک مراسم نیست، بلکه مشارکت در ثبت یکی از مهم‌ترین فصل‌های تاریخ معاصر ایران و منطقه به شمار می‌رود.

عکسی که خبرگزاری فرانسه از پیکرهای پاک رهبر شهید و خانواده‌اش منتشر کرد

نمایی بسته از تهران/ عکسی که گتی ایمیج از پیش از مراسم وداع با رهبر منتشر کرد

بانوان عزادار برای رهبر شهید ایران و خانواده‌اش/ وجود پرچم حزب‌الله لبنان در دست یکی از عزاداران نشانه وحدتی جهانی است

بدون شک حضور خبرنگاران، عکاسان و تصویربرداران رسانه‌های خارجی در محل برگزاری رویدادهای بزرگ و ملی، یکی از مهم‌ترین اتفافاتی است که باید در ابعاد گسترده رخ دهد.

این در حالی است که بنا به آمار اعلام شده توسط ستاد وداع، تشییع و تدفین امام مجاهد شهید، بیش از ۹۰۰ نفر از خبرنگاران خارجی شامل ۳۰۰ خبرنگار رسانه‌های خارج از کشور، ۳۵۰ خبرنگار رسانه‌های خارجی که مقیم ایران هستند و حدود ۳۰۰ انسان‌رسانه و بلاگر خارجی در برنامه حضور دارند.

در حالی که چنین رویدادهایی به دلیل ابعاد سیاسی، مذهبی و تاریخی، معمولاً توجه گسترده رسانه‌های بین‌المللی را به خود جلب می‌کنند، حضور میدانی خبرنگاران خارجی می‌تواند به ثبت روایت‌های متنوع و مستند، تولید اسناد تصویری ماندگار و انعکاس مستقیم ابعاد مراسم برای مخاطبان جهانی کمک کند. بی‌تردید هرچه امکان پوشش حرفه‌ای و میدانی رسانه‌های بین‌المللی بیشتر باشد، ثبت این رویداد تاریخی در حافظه رسانه‌ای جهان نیز کامل‌تر و جامع‌تر خواهد بود.

یک روحانی پس از اقامه نماز در مراسم تشییع جنازه رهبر فقید ایران و اعضای خانواده‌اش در مصلی بزرگ امام خمینی در تهران، مشت خود را بالا برده است/ شب پیش از اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید ایران/عکس آسوشیتدپرس

مردی در حال خرید رخت عزا پیش از آغاز مراسم وداع/ عکس از گتی ایمیج

مویه و زاری زنی که در مراسم وداع با رهبر شهیدش حضور یافته است/ مکان مصلای تهران/ عکس از رویترز

نمایی از تهران؛ شب پیش از وداع با رهبر مسلمین جهان/ عکس از خبرگزاری الجزیره

عکسی که آسوشیتدپرس از برگزاری نماز بر پبکر رهیر شهید منتشر کرده است/ در میان پرچم‌های سرخ پلاکاردی یا شعار ضد ترامپ دیده می‌شود

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