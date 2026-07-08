به گزارش خبرنگار ایلنا، محسن عباسپور، پژوهشگر میراث‌فرهنگی، با اعلام این خبر گفت: «در محدوده جنوب بازار تاریخی سنگ‌فرش که در نزدیکی بنای 900ساله میرعبدالله در مرکز شهر کازرون قرار دارد، عملیات حفاری برای احداث مرکز تجاری در حال انجام است. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد به دنبال خاکبرداری‌هایی که طی چند روز گذشته و با ماشین‌آلات سنگین حفاری در این محدوده صورت گرفته، علاوه بر پدیدار شدن برخی از لایه‌های تاریخی، بخش‌هایی از یک سازه مدفون زیر خاک و همچنین آثار و نشانه‌هایی از دیگر سازه‌های معماری نیز بیرون آمده است».

وی درخصوص اهمیت این محدوده تاریخی، خاطر نشان کرد: این محدوده در محله تاریخی بازار و در حاشیه میدان اصلی شهر کازرون قرار دارد. در شعاع کمتر از 70متری آن، دو اثر ثبت شدۀ ملی وجود دارند.

عباسپور همچنین افزود: مطالعه‌های علمی که تاکنون در رابطه با این محدوده صورت پذیرفته، نشان می‌دهند پیشینه این قسمت از شهر کازرون، دست‌ِکم به دوره آل‌بویه می‌رسد. برجسته‌ترین بنای شناخته شده از این دوره، سازۀ تاریخی بقعه میرعبدالله است که طی چندین قرن، در قالب اَرسن، یکی از گره‌های اصلی توسعه بازار تاریخی کازرون و بخش‌هایی از این شهر را شکل می‌داده است. علاوه بر اینها، چندین سازۀ شهری تاریخی و خانه واجد شرایط ثبت ملی نیز در این محدوده شناسایی شده‌اند.

این پژوهشگر میراث‌فرهنگی در ادامه خاطر نشان نمود: متأسفانه با وجود اینکه پیش از این به شهرداری کازرون اعلام شده بود که در این محدوده، آثار تاریخی وجود دارد و هرگونه عملیات خاکبرداری در آن، نیازمند فعالیت‌های مقدماتی مطالعه‌های تاریخی مانند سونداژ کردن و گمانه‌زنی است، و باوجود وعده‌های داده شده، این اتفاق نیفتاد و اکنون تیغ عملیات حفاری، به گلوی آثار تاریخی این شهر برخورد کرده است.

وی همچنین با اشاره به دستورالعمل‌های قانونی که نهادهای مختلف را ملزم به حفاظت از بافت تاریخی کازرون می‌کنند، افزود: محدودۀ بافت تاریخی شهر کازرون به تصویب شورای عالی شهرسازی کشور و وزارت راه و شهرسازی رسیده است. با این وجود سال‌هاست که نسبت به اجرایی شدن ضوابط قانونی آن در سطح شهر کازرون بی‌توجهی می‌شود. به دنبال این بی‌توجهی‌ها، شاهد تخریب‌های گسترده و جبران‌ناپذیر بسیاری از خانه‌ها و بناهای تاریخی این شهر بوده‌ایم و اکنون با حفاری صورت گرفته در محدودۀ جنوبی بازار کازرون، یکی دیگر از قسمت‌های این بافت تاریخی و ارزشمند در جنوب ایران با چالش جدی مواجه شده است.

عباسپور با تأکید بر لزوم توقف ادامۀ عملیات حفاری در این محدوده و ورود باستان‌شناسان برای بررسی کامل آن، خاطرنشان نمود: نمونه‌های مشابهی که طی چند سال گذشته در فضاهای مختلف شهری کشور، از جمله اصفهان و شیراز وجود داشته و منجر به توقف عملیات خاکبرداری و ورود باستان‌شناس‌ها شده، این امید را به‌وجود آورده که وزارت میراث‌فرهنگی در مورد شهر تاریخی کازرون نیز رویۀ مشابهی را دنبال نماید و با توقف عملیات حفاری در این بافت تاریخی، شرایط لازم برای ورود باستان‌شناسان و شناسایی لایه‌های تاریخی مدفون در این محدوده را فراهم آورد.

وی همچنین افزود: براساس داده‌های علمی که تا به امروز در دسترس داریم، انتظار می‌رود در این محدوده، لایه‌ها و آثار تاریخی از دورۀ آل‌بویه تا حداقل صفوی را شاهد باشیم. البته باتوجه به برخی از نشانه‌ها، می‌توان انتظار شناسایی آثار پیش از دورۀ آل‌بویه در این محدوده را نیز داشت. با این وجود، تنها با اتکاء به ورود باستان‌شناس‌ها و مطالعۀ دقیق این محدوده است که می‌توان در رابطه با پیشینۀ آن اطلاع جامع‌تری به دست آورد.

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