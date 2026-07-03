به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی تماشاخانه سنگلج، مراسم شب‌چراغ نمایش «میراث» نوشته بهرام بیضایی و کارگردانی غلامرضا عربی شب گذشته با حضور اسماعیل خلج و هنرمندان و اساتید تئاتر برگزار شد.

اسماعیل خلج نویسنده، کارگردان و بازیگر سینما و تئاتر کشور به عنوان مهمان ویژه مراسم در سخنانی گفت: من سخنران نیستم و اگر صحبت میکنم به دلیل عشق و علاقه ایست که به آقای بیضایی دارم.

وی با اشاره به سابقه آشنایی و مراوده‌اش با بیضایی گفت که بسیار از ایشان آموخته است.

اسماعیل خلج با تکرار دو آیه «هوالخلاق العلیم» و «قل هاتو برهان…» گفت: جمله اول که ۲ بار در قرآن آمده دارای صفت مبالغه است به معنای هنرمند و هیچ معنای دیگری ندارد. او هنرمندی داناست. و جمله دوم که ۴ بار در قرآن آمده می‌گوید دلیل‌تان را بیاورید اگر راست می‌گویید. همه صحبت‌های آقای بیضایی را میشد با عقل فهمید.

وی ادامه داد: البته همیشه عشق در درجه اول است اما عقل ماست که انتخاب می‌کند، پاداش می‌دهد، یا جریمه می‌کند.

ما از عقل‌مان‌ای تجربه اندوزی استفاده می‌کنیم وقتی اشتباه می‌کنیم و اشتباهات‌مان را می‌فهمیم آن جهنم ماست چیز دیگری نیست اینجا به طور مداوم آن را تجربه می‌کنیم.

وی درباره کارگاه نمایش که محل تجربه کردن بود گفت: در آن کارگاه سعی می‌کردیم کارهایمان شبیه کار قبلیمان نباشد و مدام تجربیات نو داشته باشیم.

خلج درباره آثار بیضایی گفت: از ویژگی‌های آثار بیضایی استفاده از صنایع ادبی در نمایشنامه است. تشبیه، استعاره، تداعی معانی و… اینها عناصری هستند که باعث غنی‌تر شدن اثر میشوند. تماشاگر آن را کشف می‌کند و از این کشف لذت میبرد. این رمز کار ایرانی است.

غلامرضا عربی کارگردان این نمایش نیز با خیر مقدم به حاضران گفت: امروز اولین شب اجرای میراث را بعد از فقدان بزرگمرد تئاتر ایران خواهیم داشت. پروسه اجرا و تمرین برای ما به دلیل شرایط جنگی سخت بود ولی از آنجا که استاد بیضایی به گردن همه ما حق دارند با انگیزه به مسیر ادامه دادیم تا به این شب رسیدیم.

وی ابراز امیدواری کرد که این اجرا ادای دینی هر چند کوچک بر تمام زحماتی که استاد برای فرهنگ و هنر و ادب این سرزمین کشیده باشد.

عربی بیضایی را یکی از ایرانی‌ترین ایرانیان نام برد که سال‌ها افتخار استفاده از محضرش را نداشته‌ایم

داوری تهیه کننده این نمایش نیز در سخنانی کوتاه گفت: خدا را شاکرم که توفیق داشتم در جمع هنرمندان خوب و کاربلد باشم.

وی با قدردانی از غلامرضا عربی و گروهش گفت: گروه جانانه تمرین کردند با همه سختی‌هایی که داشتند، در شرایطی که شاید مناسب تئاتر نبود. به بزرگداشت و احترام بهرام بیضایی عزیز این کار آماده شد.

وی از مجموعه سنگلج که همه جوره کنار کار بوده‌اند تشکر کرد.

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