تأمین ردیف بودجه مستقل برای تکمیل موزه فرش تبریز دنبال میشود/ موزه منطقهای تبریز با حمایت وزارت میراثفرهنگی به سرانجام میرسد
مدیرکل امور موزههای وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به سفر اخیر خود به آذربایجانشرقی برای بررسی میدانی پروژههای موزهای استان، ضمن تأکید بر پیگیری اختصاص ردیف بودجه مستقل برای موزه فرش تبریز، از حمایت وزارتخانه برای تکمیل موزه منطقهای و تسهیل روند ایجاد موزههای بخش خصوصی با هدف توسعه زیرساختهای موزهای استان خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراثفرهنگی، لیلا خسروی، مدیرکل امور موزههای وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، با اشاره به سفر اخیر خود به آذربایجانشرقی بیان کرد: این سفر به دستور مقام عالی وزارت میراثفرهنگی و قائممقام وزیر و با هدف بررسی میدانی و تعیین تکلیف دو پروژه مهم و نیمهتمام موزهای استان انجام شد تا روند پیشرفت آنها از نزدیک ارزیابی و زمینه تصمیمگیری برای ادامه اجرای پروژهها فراهم شود.
مدیرکل امور موزههای وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با بیان اینکه موزه فرش تبریز از مهمترین پروژههای موزهای کشور بهشمار میرود، گفت: با وجود پیشرفت مناسب عملیات اجرایی، گستردگی پروژه موجب شده تأمین اعتبار آن از محل منابع جاری وزارتخانه بهتنهایی امکانپذیر نباشد. بنابراین پیگیری اختصاص ردیف بودجه مستقل برای این مجموعه در دستور کار قرار گرفته است تا تبریز، بهعنوان خاستگاه و پایتخت فرش ایران، صاحب نخستین موزه جامع فرش کشور شود.
او با اشاره به روند اجرای موزه منطقهای تبریز نیز افزود: این مجموعه از مهمترین زیرساختهای موزهای شمالغرب کشور است و تکمیل آن برای وزارتخانه اهمیت ویژهای دارد. بر همین اساس، مقرر شده با همکاری ادارهکل میراثفرهنگی استان، مسیر تأمین اعتبارات مورد نیاز با جدیت دنبال شود تا پروژه هرچه سریعتر به مرحله بهرهبرداری برسد.
خسروی ادامه داد: مخزن استاندارد این مجموعه، علاوه بر پاسخگویی به نیازهای موزههای آذربایجانشرقی، ظرفیت پشتیبانی از نگهداری آثار تاریخی و فرهنگی منطقه شمالغرب کشور را نیز خواهد داشت و میتواند در شرایط خاص، پشتوانهای برای حفاظت از آثار ارزشمند موزهای و مجموعههای موزهای بخشخصوصی باشد.
او با اشاره به بازدیدهای انجامشده از موزههای استان، ارزیابی وزارتخانه از وضعیت موزههای آذربایجانشرقی را مثبت توصیف کرد و گفت: کیفیت فعالیت موزهها، ظرفیتهای موجود و تلاش مجموعه مدیران و موزهداران استان، جایگاه آذربایجانشرقی را در میان استانهای پیشرو کشور تثبیت کرده است و این ظرفیت میتواند نقش مؤثرتری در رونق گردشگری فرهنگی ایفا کند.
مدیرکل امور موزههای وزارت میراثفرهنگی با تأکید بر اینکه توسعه موزهها در برنامه هفتم پیشرفت با مشارکت بخش خصوصی دنبال میشود، اظهار کرد: تبریز بهواسطه برخورداری از خانههای تاریخی ارزشمند و ظرفیتهای فرهنگی خود، بستر مناسبی برای ایجاد موزههای خصوصی دارد. وزارت میراثفرهنگی نیز از شکلگیری این موزهها حمایت میکند و روند صدور مجوزها را برای متقاضیان واجد شرایط تسهیل خواهد کرد.
او در پایان خاطرنشان کرد: گسترش موزههای خصوصی، علاوه بر حفاظت از آثار و بناهای تاریخی، زمینه مشارکت بیشتر مردم در صیانت از میراثفرهنگی و افزایش تنوع فضاهای فرهنگی را فراهم میکند و این رویکرد با همکاری ادارهکل میراثفرهنگی آذربایجانشرقی با جدیت دنبال خواهد شد.