سرپرست گروه بینالمللی سرود زینبیون مطرح کرد؛
کودکان معلول هم توانایی اجرای حرفهای دارند/ «خیمه هنر» خدمتی به فرهنگ عاشوراست
سرپرست گروه بینالمللی سرود زینبیون گفت: بخشی از اعضای گروه را کودکان دارای معلولیت تحت پوشش بهزیستی، از جمله برخی با معلولیت ذهنی، تشکیل میدهند. شاید در نگاه اول تصور شود این عزیزان توانایی اجرای حرفهای ندارند، اما واقعیت کاملاً برعکس است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، دومین دوره محفل عاشورایی «خیمه هنر» به همت معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تا ۱۶ تیرماه در مجموعه تئاتر شهر ادامه دارد.
طی این رویداد و بر اساس جدول،هر شب تعدادی از هنرمندان عرصههای موسیقی، نمایش، هنرهای تجسمی و ادبیات، روایتهای متنوعی از فرهنگ و هنر عاشورایی را پیش روی مخاطبان قرار میدهد.
گروه سرود زینبیون نیز در دومین دوره محفل عاشورایی «خیمه هنر» حضور یافته است. سیدامیرحسین موسوی سرپرست گروه بینالمللی زینبیون درباره این حضور با ایلنا گقتگو کرد.
موسوی در ابتدای صحبتهایش با اشاره به حضور گروه زینبیون در برنامه «خیمه هنر» درباره قطعات اجرا شده، گفت: یکی از آثار اجراشده، قطعه «عزیزم حسین» بود که با حال و هوای اربعین حسینی و برای دلدادگان و دلتنگان کربلای معلی تولید شده است. قطعه دیگر نیز در رثای عزاداران حضرت سیدالشهدا (ع) اجرا شد.
گروهی متشکل از فرزندان شهدای مدافع حرم، بچههای بهزیستی
سرپرست گروه بینالمللی زینبیون با معرفی این مجموعه اظهار کرد: گروه زینبیون متشکل از فرزندان شهدای مدافع حرم، جمعی از فرزندان تحت پوشش سازمان بهزیستی و دانشآموزان مستعد شهر تهران است و در حال حاضر با حضور ۲۵۰ عضو در دو بخش دختران و پسران فعالیت میکند.
وی با اشاره به سوابق اجرایی این گروه گفت: خداوند توفیق داده است که طی چهار سال گذشته در ایام اربعین حسینی در کربلای معلی و مسیر پیادهروی اربعین به اجرای برنامه بپردازیم. همچنین در کشور لبنان نیز اجرای برنامه داشتهایم و در تهران و دیگر شهرهای کشور نیز با محوریت فرهنگ عاشورا و اهلبیت (ع) روی صحنه رفتهایم.
او ادامه داد: این گروه در برنامههای مرتبط با شهید آیتالله سید ابراهیم رئیسی نیز پنج اجرا داشته و توفیق حضور و اجرای برنامه در محافل مختلف اهلبیت (ع) و مراسم شخصیتهای برجسته کشور را کسب کرده است.
کودکان معلول توانایی اجرای حرفهای دارند
سرپرست گروه بینالمللی زینبیون درباره فعالیت با کودکان دارای معلولیت نیز گفت: بخشی از اعضای گروه را کودکان دارای معلولیت تحت پوشش بهزیستی، از جمله برخی با معلولیت ذهنی، تشکیل میدهند. شاید در نگاه اول تصور شود این عزیزان توانایی اجرای حرفهای ندارند، اما واقعیت کاملاً برعکس است.
شش ماه تمرین برای یک سرود
وی گفت: کار با این بچهها دشواریهای خاص خود را دارد. گاهی برای آمادهسازی تنها یک سرود، بیش از شش ماه تمرین میکنیم.
موسوی در پایان بیان کرد: لطف و نورانیت ویژهای که خداوند به این بچهها عطا کرده، باعث میشود اجرای آنها، بهویژه در مدح و رثای اهلبیت (ع)، تأثیر عمیقی بر مخاطبان بگذارد و بسیاری از حاضران تحت تأثیر قرار گرفته و اشک بریزند.