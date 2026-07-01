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سوگل خلیق مجری تاک‌شوی «کد ورود» شد

سوگل خلیق مجری تاک‌شوی «کد ورود» شد
کد خبر : 1807059
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سوگل خلیق اجرای برنامه «کد ورود» را بر عهده گرفت که به زودی از نمایش خانگی به پخش می‌رسد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی برنامه، سوگل خلیق، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون، برای اولین بار اجرای یک برنامه گفتگو محور (تاک‌شو) را بر عهده گرفت.

این برنامه که «کد ورود» نام دارد، برای پخش در تابستان ۱۴۰۵ آماده می‌شود. حضور سوگل خلیق در این پروژه، نخستین فعالیت او در جایگاه مجری محسوب می‌شود؛ وی پیش از این در زمینه بازیگری در صحنه تئاتر، تلویزیون، سریال‌های نمایش خانگی و آثار سینمایی فعالیت داشته است.

تا این لحظه، جزئیات تکمیلی پیرامون پلتفرم یا شبکه پخش‌کننده، تیم سازنده و محوریت موضوعی برنامه «کد ورود» به صورت رسمی اعلام نشده است و اخبار تکمیلی این پروژه متعاقبا اعلام خواهد شد.

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