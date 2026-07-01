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تمدید مهلت فراخوان پژوهشی سال ۱۴۰۵ سازمان سینمایی

تمدید مهلت فراخوان پژوهشی سال ۱۴۰۵ سازمان سینمایی
کد خبر : 1807018
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مهلت شرکت در فراخوان پژوهشی سال ۱۴۰۵ سازمان سینمایی تا پایان مرداد تمدید شد.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، پیرو فراخوان پیشین سازمان سینمایی برای دعوت از پژوهشگران، متخصصان و صاحب‌نظران برای ارائه پیشنهادهای پژوهشی، به اطلاع می‌رساند با توجه به درخواست‌های مکرر و به منظور ایجاد فرصت کافی برای تدوین طرح‌های باکیفیت و جامع، مهلت ارسال پیشنهادها تا پایان روز شنبه ۳۱ مرداد تمدید شد. 

بدین منظور معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی سازمان سینمایی از تمام پژوهشگران علاقه‌مند دعوت می‌کند تا با بهره‌گیری از این فرصت، پیشنهادهای خود را در راستای محورهای اعلام شده، تدوین و از طریق سایت این معاونت به نشانی apf. farhang. gov. ir ارسال کنند. 

مهلت نهایی ارسال آثار ۳۱ مرداد تعیین شده و این تاریخ تمدید نخواهد شد.

 

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