پیام تسلیت رئیس رسانه ملی درپی درگذشت فرزاد جمشیدی
رئیس سازمان صداوسیما درگذشت فرزاد جمشیدی، مجری خوشبیان و باسابقه تلویزیون را به خانواده، همکاران و اهالی فرهنگ و هنر تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی رسانه ملی، متن پیام پیمان جبلی به این شرح است:
باسمه تعالی
انا لله وانا الیه راجعون
خبر درگذشت زندهنام فرزاد جمشیدی، مجری خوشبیان و باسابقه صداوسیما، مایه اندوه جامعه رسانهای و اهالی هنر و فرهنگ شد؛ صاحب صدایی که سالیان طولانی، با طنین گرم و بهیادماندنیاش، لحظات معنوی سحرهای ماه مبارک رمضان را برای میلیونها ایرانی رنگ معنویت و شعر و ادب زد تا بسیاری از خانوادهها از گذر واژه، احساس و باور او به سرزمین اذان، نیایش و ضیافت نورانی ربالعالمین قدم بگذارند.
ازهمینرو است که با خاموشی سیما و صدای مجری آشنای «ماه خدا»، «کوی محبت»، «سحرنشینی»، «صبح روز بعد» و... بسیاری برنامههای فرهنگی و معارفی دیگر، تصویر و خاطره فرزاد جمشیدی از حافظه مخاطبان و همکارانش زدوده نخواهد شد.
اینجانب درگذشت این چهره پرتلاش عرصه رسانه را به خانواده گرامی ایشان، همکاران ارجمندم در رسانه ملی و همه دوستداران فرهنگ و هنر و معارف دینی و دلدادگان اهلبیت (علیهمالسلام) تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت بیمنتها و برای بازماندگان صبر و آرامش مسئلت دارم.
پیمان جبلی
رئیس سازمان صداوسیما