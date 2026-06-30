پیام تسلیت معاون سیما در پی درگذشت فرزاد جمشیدی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی معاونت سیما، متن پیام تسلیت معاون سیما به این شرح است:

«إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ»

خبر درگذشت زنده‌یاد فرزاد جمشیدی، مجری توانمند، متعهد و خوش‌سابقه تلویزیون، موجب تأثر و اندوه فراوان شد.

آن مرحوم با سال‌ها حضور مؤثر در قاب رسانه ملی، به‌ویژه در اجرای برنامه‌های سحرگاهی و معارفی، با صدایی دلنشین، بیانی فاخر و اجرایی متین، جایگاهی ویژه در میان مخاطبان و همکاران خود یافت.

از ویژگی‌های ممتاز و کمتر دیده‌شده مرحوم جمشیدی، حافظه کم‌نظیر، دقت مثال‌زدنی و اهتمام ویژه وی به مطالعه و آمادگی پیش از اجرا بود.

زنده یاد جمشیدی هیچ‌گاه اجرای برنامه را صرفاً به اتکای تجربه یا توان سخنوری انجام نمی‌داد، بلکه با احساس مسئولیتی حرفه‌ای، ساعت‌های طولانی را به مطالعه، تحقیق، مرور منابع و آماده‌سازی محتوای برنامه اختصاص می‌داد و گاه صدها صفحه مطلب را با دقت بررسی می‌کرد تا با اشراف کامل و تسلطی مثال‌زدنی در برابر مخاطبان حاضر شود.

این روحیه علمی، پشتکار و احترام عمیق به شعور مخاطب، از برجسته‌ترین ویژگی‌های حرفه‌ای و شخصیتی آن مرحوم بود و نام او را به عنوان مجری‌ای دقیق، فرهیخته و مسئولیت‌پذیر در حافظه رسانه ملی ماندگار ساخت.

اینجانب، ضمن ابراز تأسف عمیق از این ضایعه، درگذشت آن مرحوم را به خانواده محترم، دوستان، همکاران، جامعه هنری و رسانه‌ای کشور و همه دوستداران ایشان تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز سفرکرده، رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

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