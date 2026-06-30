در دومین شب رویداد «خیمه هنر» چه گذشت؟
کرنانوازی، سنج و دمامنوازی، ارکستر سازهای بادی، آواز علی ایلمان، پردهخوانی، تعزیه، شعر و هنرهای تجسمی در در دومین شب رویداد هنری «خیمه هنر» برای مخاطبان هنرهای عاشورایی به اجرا در آمدند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، دومین شب از رویداد «خیمه هنر» عصر دوشنبه ۸ تیرماه، همزمان با چهاردهم محرم، در محوطه مجموعه تئاتر شهر برگزار شد؛ رویدادی که از نخستین لحظات با طنینسنج و دمام گروه «آوای ساحل» حالوهوای عزاداری را در چهارراه ولیعصر (عج) جاری کرد و رهگذران را به دل خیمهای از روایت، موسیقی و هنر کشاند.
پس از آن، گروه سرود «آوای حرم» متشکل از دختران ۷ تا ۱۷ساله به سرپرستی اکرمالسادات حسینی، سه قطعه مذهبی را اجرا کرد و فضای مراسم را برای آغاز بخشهای نمایشی آماده ساخت.
در ادامه، محمدرضا معجونی، نمایشگر و نقال باسابقه تئاتر کودک و نوجوان، با پردهای از آثار مهدی طالعینیا، روایت «قصهای کمتر شنیده شده از قمر منیر بنیهاشم؛ حضرت اباالفضل العباس (ع)» در جنگ صفین را پیش چشم مخاطبان جان بخشید.
پس از اذان، علی عزیزی، پژوهشگر، نویسنده و کارگردان نمایشهای آیینی – سنتی و گروه شبیهخوانی از گرمسار به صحنه رفت تا بخشی از مجلس بلند «شهادت مسلم» را اجرا کنند. روایت ورود حیلهگرانه عبیدالله بن زیاد به کوفه و وقایع منتهی به شهادت مسلم بن عقیل، بخشهایی از این مجلس تعزیه بود که با استقبال مخاطبان همراه شد.
در بخش شعر نیز ناصر فیض و علی داوودی تازهترین سرودههای خود را با مضامین عاشورایی، شهادت و مقاومت برای حاضران خواندند.
همزمان با اجرای برنامهها، هنرمندان هنرهای تجسمی نیز در گوشهای از محوطه تئاتر شهر مشغول خلق آثار خود بودند. حدود ۳۰ نقاش و خوشنویس در طول برگزاری «خیمه هنر» آثارشان را مقابل دیدگان مخاطبان خلق میکنند.
در این میان، حبیبه یوسفی، هنرمند هنرِ چیدمان، اثری با موضوع «ناو دنا» را به یاد ۱۰۴ جانباخته این ناو در حال اجرا داشت و هانی شرار نیز مشغول تکمیل اثری در حوزه نقاشیخط بود.
اما اوج دومین شب «خیمه هنر» به بخش موسیقی اختصاص داشت؛ جایی که صدا، نغمه و آیین در کنار یکدیگر، پایانبندی متفاوتی برای این شب رقم زد. اجرای موسیقی کرنانوازی و چاووشیخوانی از موسیقی نواحی گیلان آغاز شد؛ نوایی که با حال و هوای محرم درهم آمیخت و مخاطبان را به سفری در موسیقی آیینی ایران برد.
در ادامه، ارکستر سازهای بادی با اجراهای قطعات ماندگار آیینی عاشورایی لحظات متفاوتی را رقم زد.
در ادامه نیز علی ایلمان در مقام خواننده، با نی علی عبدی از برگزیدگان اسبق جشنواره ملی موسیقی جوان قطعاتی عاشورایی را اجرا کرد. همنشینی صدای خواننده با رنگآمیزی نی، فضای محوطه تئاتر شهر را به مجلسی سرشار از حماسه و سوگ بدل ساخت، اجرایی که یکی از پرمخاطبترین و اثرگذارترین بخشهای این شب بود و با استقبال حاضران همراه شد.
«خیمه هنر» به همت معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از هفتم تا شانزدهم تیرماه، هر روز از ساعت ۱۸:۴۵ در محوطه مجموعه تئاتر شهر برگزار میشود و با گردهم آوردن پردهخوانی، تعزیه، شعر، موسیقی و هنرهای تجسمی، روایتهای عاشورایی را در قلب پایتخت پیش روی علاقهمندان قرار میدهد.