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«روز خداحافظی» در راه آمریکا

«روز خداحافظی» در راه آمریکا
کد خبر : 1806447
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فیلم کوتاه «روز خداحافظی» به بخش مسابقه جشنواره بین‌المللی آمریکا راه یافت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، فیلم‌های کوتاه «روز خداحافظی» به نویسندگی و کارگردانی فرزاد رنجبر نظری و تهیه‌کنندگی سیدمحمدهادی آقاجانی در بخش مسابقه جشنواره بین‌المللی Full Bloom Film Festival (FBFF) آمریکا پذیرفته شد. 

جشنواره بین‌المللی Full Bloom Film Festival یکی از رویدادهای معتبر سینمای مستقل در شهر استیتزویل ایالت کارولینای شمالی آمریکاست که از سال ۲۰۱۵ برگزار می‌شود. این جشنواره با هدف معرفی و حمایت از آثار مستقل فیلمسازان سراسر جهان، هر سال میزبان فیلم‌های بلند داستانی، مستند، فیلم کوتاه، انیمیشن و آثار دانشجویی است. 

فیلم کوتاه «روز خداحافظی» روایتی از آخرین روزهای زندگی یک پدر است اثری با نگاهی انسانی که تلاش می‌کند تجربه‌ای کمتر دیده‌شده را با جزئیاتی دقیق و روایتی تأثیرگذار به تصویر بکشد. این اثر محصول مشترک باشگاه فیلم سوره و سازمان هنری رسانه‌ای اوج است. 

دوازدهمین دوره جشنواره بین‌المللی Full Bloom Film Festival از ۱۹ تا ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ در ایالت کارولینای شمالی آمریکا برگزار می‌شود و آثار منتخب از کشورهای مختلف جهان در آن به نمایش درخواهند آمد.

 

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