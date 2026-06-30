برپایی نمایشگاه «نقش واقعه» در فرهنگسرای نیاوران
به مناسبت گرامیداشت میراث ناملموس عاشورایی، نمایشگاه «نقش واقعه» با تمرکز بر بازنمایی تصویری و آیینی واقعه عاشورا شامل نمایش آثار تجسمی از جمله نقاشی قهوهخانهای، عکس در نگارخانه شماره یک فرهنگسرای نیاوران برپا شد.
به گزارش ایلنا، عکسهای به نمایش گذاشته شده در این نمایشگاه سنتهای عزاداری در مناطق مختلف ایران را با تاکید بر تنوع فرهنگی به تصویر کشیده و نقاشیهای قهوهخانهای نیز با استفاده از تکنیک آکرولیک روی بوم و نقاشی پشت شیشه، به بازنمایی واقعه کربلا و شخصیتهای آن میپرداخته است.
این رویداد به همت فرهنگسرای نیاوران با همکاری و مشارکت موزه هنرهای معاصر و موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر برگزار شده و شامل آثار نفیس استادان و هنرمندان برجسته تجسمی از جمله بهزاد، علی اکبر لرتی، محمد فولادی، فریده زریو، عبدالله رحیمی، ناصر جواهرپور، ایران جهانشاهی، سیدحسین حسینی، جمشید بایرامی، شهرام بابایی، علیرضا اسکندری، محمدباقر آقامیری، محمد حمیدی، حسین همدانی، رضا حمیدی، حسن اسماعیلزاده، احمد خلیلی و عباس بلوکیفر است.
نمایشگاه «نقش واقعه» از روز یکشنبه هفتم تیرماه در نگارخانه شماره یک فرهنگسرای نیاوران دایر شده و تا ۱۹ تیرماه میزبان علاقهمندان به این هنر اصیل ایرانی خواهد بود.