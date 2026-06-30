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بهشتی و دوگانه‌ها؛ لیبرال یا چپ‌گرا، آمریکاستیز یا آمریکاگرا

بهشتی و دوگانه‌ها؛ لیبرال یا چپ‌گرا، آمریکاستیز یا آمریکاگرا
کد خبر : 1806397
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نشست تاریخی ـ سیاسی «اندیشه شهید بهشتی» به مناسبت هفتم تیر و سالروز شهادت آیت‌الله بهشتی و یارانش، ساعت ۱۷ روز دوشنبه، ۸ تیر ۱۴۰۵، در مجموعه فرهنگی سرچشمه برگزار شد.

به گزارش ایلنا، نشست تاریخی ـ سیاسی «اندیشه شهید بهشتی» به همت مجموعه فرهنگی سرچشمه و با حضور مهدی جمشیدی، پژوهشگر مسائل انقلاب، جواد منصوری، نخستین فرمانده سپاه و سفیر اسبق ایران در پاکستان و چین، و حجت‌الاسلام محسن قنبریان، استاد حوزه و دانشگاه، با هدف واکاوی اندیشه شهید بهشتی در ساحت فلسفه، حکمرانی، سیاست خارجی و اقتصاد برگزار شد.

در این نشست، پژوهشگران، طلاب، دانشجویان و علاقه‌مندان به تاریخ انقلاب اسلامی حضور داشتند.

در ابتدای برنامه، کلیپی شامل مصاحبه‌های متعدد با بازماندگان و خانواده شهدای هفتم تیر، که توسط پژوهشگران تاریخ شفاهی مجموعه سرچشمه تولید شده بود، به نمایش درآمد.این کلیپ مروری بر حادثه هفتم تیر و روایت‌هایی از آن واقعه ارائه می‌کرد.

مهدی جمشیدی، به تشریح آخرین نامه شهید بهشتی به امام خمینی (ره) درباره تعیین تکلیف نظام، عضویت مهندس بازرگان در شورای انقلاب و اختلاف با بنی‌صدر پرداخت.

وی همچنین از تقابل اندیشه شهید بهشتی با لیبرال‌ها سخن گفت و ضمن نقد یادداشت علی ربیعی در روزنامه اعتماد با عنوان «جای خالی بهشتی»، به آنچه تحریف اندیشه شهید بهشتی در این یادداشت خواند، واکنش نشان داد.

جواد منصوری نیز روایتی از ترور با هدف بی‌آینده کردن نظام ارائه کرد و به مقوله ترور، از شهید بهشتی تا شهید خامنه‌ای، پرداخت.

وی در ادامه، تحلیلی از وضعیت کنونی انقلاب ارائه داد و به واکاوی نقش یهود در ضربه به انقلاب پرداخت.

سپس حجت‌الاسلام محسن قنبریان، با استناد به دو کتاب آیت‌الله بهشتی به روایت اسناد آمریکا (انتشارات سرچشمه) و سیاست و حکمرانی شهید بهشتی (انتشارات معارف)، به تحلیل اندیشه شهید بهشتی در حوزه سیاست خارجی، مذاکره با آمریکا و اقتصاد پرداخت.

 

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