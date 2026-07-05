به گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ ملت‌ها، موسیقی، سرود و نوحه تنها ابزارهایی برای برانگیختن احساسات نبوده‌اند؛ بلکه رسانه‌ای ماندگار برای حفظ حافظه جمعی، انتقال ارزش‌ها و جلوگیری از تحریف رویدادهای تاریخی به شمار می‌روند.

بسیاری از حماسه‌های ملی و مذهبی، پیش از آنکه در کتاب‌ها ثبت شوند، در قالب نغمه، مرثیه و روایت‌های آهنگین نسل به نسل منتقل شده‌اند. این بازه در ایران به تاریخ پیش از اسلام باز می‌گردد و مثال بارز آن آیین سوگ سیاوش است.

در فرهنگ ایرانی و شیعی نیز مداحی و موسیقی آیینی، افزون بر ایجاد پیوند عاطفی با وقایع تاریخی، نقشی مهم در تبیین مفاهیمی چون ایثار، عدالت‌خواهی، مقاومت، وفاداری و آزادگی داشته‌اند. همین ویژگی سبب شده است که بسیاری از پژوهشگران، هنر آیینی را یکی از مهم‌ترین ابزارهای صیانت از حافظه تاریخی جامعه بدانند.

موسیقی و ساز؛ آلترناتیو مداحی سال‌های اخیر

طی دو دهه اخیر، مداحی در ایران از نظر شیوه اجرا دستخوش تغییراتی شده است. در کنار استفاده سنتی از نغمه‌ها و الحان آوازی، بهره‌گیری از ریتم‌های منظم‌تر، همخوانی گروهی و در برخی اجراها نیز استفاده از سازهای کوبه‌ای یا افکت‌های صوتی، به بخشی از مجالس مذهبی تبدیل شده. این تحولات، اگر چه به جذب نسل جوان و افزایش شور و مشارکت مخاطبان کمک کرده‌؛ اما همزمان بحث‌هایی را میان پژوهشگران، مداحان پیشکسوت و صاحب‌نظران موسیقی آیینی درباره حفظ اصالت مداحی برانگیخته است. بسیاری از آنان بر این باورند که نوآوری زمانی ارزشمند است که به محتوا، شأن مجلس و اصالت نغمات آیینی آسیب نزند و شعر، روایت مستند و انتقال معارف دینی همچنان در مرکز توجه باقی بماند.

لازم به یادآوری است رهبر شهید انقلاب اسلامی نیز در دیدارهای متعدد با مداحان بر این موضوع تأکید کرده و ضمن پذیرش بهره‌گیری از هنر و اجرای مناسب، استفاده از آهنگ‌های نامتناسب با شأن مداحی و غلبه فرم بر محتوا را نادرست دانسته‌اند. حال باید دید مداحان موسیقی دوست، چقدر برای این پیشنهاد و درس گفتار مهم اهمبت قائل هستند!

در ادامه این گزارش و در میانه مطلب، جدیدترین آثاری که طی سه ماه گذشته یرای رهبر انقلاب ساخته و اجرا شده‌اند، ارائه شده است تا مخاطب خود به ارزیابی آنها بپردازد.

مداحی نریمان پناهی برای رهبر شهید

روضه مهدی رسولی در سوگ شهادت رهبر/«یکی بهم بگه دروغه»

اهمیت مدح و ثنا از نگاه رهبر شهیدمان

در سال‌های رهبری آیت‌الله خامنه‌ای نیز بارها بر اهمیت شعر، سرود، مداحی و آثار هنری فاخر در انتقال مفاهیم انقلاب اسلامی و فرهنگ عاشورا تأکید شده است.ایشان در دیدارهای متعدد با شاعران، مداحان و هنرمندان، بر این نکته تأکید کرده‌اند که هنر زمانی ماندگار خواهد بود که علاوه بر برخورداری از زیبایی‌شناسی، بر پایه حقیقت، معرفت و اخلاق استوار باشد.

رهبر شهید در یکی از جلساتشان با مداحان گفته بودند؛ مداحی اهل‌ بیت میراث شیعه است و ترکیبی از صدای خوش، شعر خوب، آهنگ خوب و اجرای خوب را شامل می‌شود.

ایشان تأکید کردند که مداح باید مخاطب را نسبت به معارف اهل‌بیت آگاه‌تر کند، نه اینکه تنها احساسات او را برانگیزد!

رهبر شهید همچنین بارها مداحان را به مطالعه منابع معتبر تاریخی و پرهیز از نقل روایت‌های غیرمستند توصیه کرده‌اند تا از تحریف حادثه عاشورا جلوگیری شود.

«سیدعلی مسافر کربلا شد» با صدای محمدحسین پویانفر

مداحی «مشت گره کرده» با صدای امیر عباسی

شعر و کلام از نگاه رهبر شهید

موضوع دیگری که‌ رهبر انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای همواره بر آن تاکید داشته‌اند، شعر است.

به نظر ایشان که خود بر مولفه‌های مهم شعری و ادبی اشراف کامل داشتند، شعر آیینی باید مسائل روز جامعه را نیز بیان کند و با حفظ اصالت عاشورا، پاسخگوی نیاز امروز باشد(نقل به مضمون)

از نگاه رهبر انقلاب، شعر مهم‌ترین رکن محتوایی مداحی است؛ به‌ گونه‌ای که در کنار صدای خوش، آهنگ مناسب و اجرای هنرمندانه، «شعر خوب» را یکی از ارکان اصلی این هنر بر شمرده‌اند.

ایشان مداحی را «هنری مرکب» می‌دانستند که ارزش و ماندگاری آن، پیش از هر چیز، به استحکام محتوای شعر وابسته است. بر همین اساس، بارها تأکید کرده‌اند که شعر آیینی باید از نظر ادبی فاخر، از نظر تاریخی مستند و از نظر معرفتی عمیق باشد تا بتواند معارف اهل‌بیت(ع)، پیام عاشورا و ارزش‌های اخلاقی و دینی را به‌ درستی به مخاطب منتقل کند.

در این نگاه، شعر مداحی تنها وسیله‌ای برای برانگیختن احساسات نیست، بلکه ابزاری برای هدایت فکری و معرفتی جامعه است.

قطعه «امام شهید» با صدای ابوذر روحی

«داغت نمیشه باورم» اثری از حسین ستوده برای رهبر شهید انقلاب

شعر آیینی رسالتی فراتر از مرثیه سرایی

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بارها مداحان و شاعران آیینی را به پرهیز از اشعار سست، مطالب بی‌پایه و روایت‌های غیرمستند فراخوانده و تأکید کرده‌اند که مداحی نباید زمینه‌ساز تحریف تاریخ، به‌ ویژه تاریخ عاشورا، شود. از همین رو، شعر آیینی از منظر ایشان رسالتی فراتر از مرثیه‌سرایی داشته است.

شعر آیینی رسالتی است که در آن، انتقال صحیح حقیقت، حفظ اصالت روایت‌های تاریخی و تبیین مفاهیمی چون عدالت، ایثار، مقاومت و آزادگی، بر هر عنصر دیگری مقدم است. قاعدتا هنگامی که چنین شعری با اجرای هنرمندانه و لحن مناسب همراه شود، مداحی می‌تواند افزون بر تأثیر عاطفی، در ارتقای بینش دینی و حفظ حافظه تاریخی جامعه نیز نقش‌آفرین باشد.

بر اساس بیانات رهبر شهید، باید گفت: زمانی که مداحی از پشتوانه معرفتی، مطالعه تاریخی و استحکام ادبی برخوردار باشد، تنها یک اجرای آیینی محسوب نمی‌شود؛ بلکه رسانه‌ای برای روایت صحیح تاریخ خواهد بود.بستری که تحریف شخصیت‌ها و رویدادهای سرنوشت‌ساز را مانع خواهد شد.

«مظلوم صبور» با صدای مداح حسین طاهری

«خامنه ای ادامه دارد هنوز» با صدای حاج محمود کریمی

کارشناسان موسیقی آیینی چه می‌گویند؟

کارشناسان موسیقی آیینی نیز معتقدند ریتم، لحن حماسی و سوگ، ظرفیت ویژه‌ای برای ماندگاری مفاهیم در ذهن مخاطب دارند. از همین رو، بسیاری از آثار ماندگار مذهبی و انقلابی، دهه‌ها پس از تولید همچنان در حافظه عمومی جامعه حضور دارند و در مناسبت‌های مختلف بازخوانی می‌شوند.

در چنین نگاهی، موسیقی و مداحی صرفاً ابزار احساس نیستند؛ بلکه زبان روایت، آموزش و انتقال هویت فرهنگی به نسل‌های آینده‌اند. هرچه این آثار بر پایه اسناد تاریخی، ادبیات فاخر و مفاهیم اخلاقی و معرفتی شکل بگیرند، نقش مؤثرتری در حفظ حقیقت تاریخی و جلوگیری از روایت‌های تحریف‌شده ایفا خواهند کرد.

«ای مقتدر مظلوم» با صدای مداح احد قدمی

«راحت بخواب» برای رهبر شهید با صدای مجتبی رمضانی

سخن پایانی

نگاهی به تاریخ مداحی و روضه‌خوانی ایران نشان می‌دهد که ماندگارترین ذاکران اهل‌بیت(ع)، بیش از آنکه به دنبال هیجان‌های زودگذر باشند، بر اصالت شعر، صحت روایت و هنر اجرا تکیه داشتند. نام‌هایی چون حاج مرزوق، شیخ احمد کافی، حاج محمدتقی فلسفی در عرصه منبر و روضه، و مداحانی همچون حاج اکبر ناظم، حاج سیدجواد ذبیحی و دیگر پیشکسوتان این عرصه، هر یک با بهره‌گیری از ادبیات فاخر فارسی، تسلط بر نغمات اصیل موسیقی ایرانی و احترام به منابع معتبر تاریخی، شیوه‌ای را بنیان گذاشتند که هنوز هم برای بسیاری از ذاکران اهل‌بیت(ع) الهام‌بخش است.

امروز نیز تداوم این میراث ارزشمند، نیازمند بازگشت به همان اصول است. مداحان جوان هر چه بیشتر با شعر کلاسیک و معاصر آیینی، ردیف‌ها و نغمات موسیقی آوازی ایرانی، فن بیان و تاریخ مستند عاشورا آشنا باشند، آثارشان از نظر هنری و محتوایی ماندگارتر خواهد شد. و دیگر اینکه، شناخت موسیقی، به معنای فاصله گرفتن از اصالت مداحی نیست؛ بلکه ابزاری برای اجرای صحیح، انتقال بهتر مفهوم و حفظ شأن این هنر آیینی محسوب می‌شود

در کنار این ضرورت، توجه به کیفیت شعر نیز اهمیتی دوچندان دارد. پرهیز از سرایش یا استفاده از اشعار سست، فاقد ارزش ادبی یا مبتنی بر روایت‌های غیرمستند، مسئولیتی است که بر عهده شاعران و مداحان قرار دارد.

شعر آیینی زمانی می‌تواند رسالت خود را در انتقال فرهنگ عاشورا و معارف اهل‌بیت(ع) به انجام برساند که بر پایه زبان فاخر، منابع معتبر و حقیقت تاریخی استوار باشد؛ همان مسیری که پیشکسوتان این هنر پیمودند و رهبر انقلاب نیز در سال‌های مختلف بر حفظ آن تأکید کرده‌اند.

انتهای پیام/