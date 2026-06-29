جزییات پوشش تشییع تاریخی رهبر شهید امت در تلویزیون اعلام شد

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، کورش مفاخری در گفت‌وگو با خبرنگار اداره‌کل روابط‌عمومی رسانه ملی، در ادامه توضیح داد: حتما برگزاری مراسم عظیم بدرقه قائد شهید امت بسیار پیچیده است و احتمالا این رویداد، از بزرگترین تجربه‌های رسانه‌ای همکاران ما در طول عمر خود خواهد بود.

وی تصریح کرد: برای چنین رویداد بزرگی، باید تصویر مقتدرانه و با شکوهی از تجدید عهد و وفاداری جامعه با ولایت فقیه و رهبر شهید کشورمان به دنیا مخابره کنیم. چنین تصویری برای کشور و جبهه مقاومت ضرورت داشته و برای اینکه دشمن بیش از گذشته، حقیقت جامعه ایران اسلامی را بشناسد، لازم است.

مفاخری ادامه داد: نمایش چنین تصویر پرشکوهی از بدرقه رهبر شهید، در دنیا اثرگذار است و دشمن خواهد فهمید که با چه تمدن و مردم قدرتمندی روبه‌روست.

رئیس مرکز طرح، برنامه و ارزیابی معاونت سیما تأکید کرد: همه متولیان موضوع و همکاران ما در معاونت سیما با تمام توان تلاش می‌کنند تا بهترین نتیجه را داشته باشیم. شخص آقای برمهانی و آقای سید رضی به‌عنوان مدیر پروژه در کنار همه همکاران در میدان هستند و با تمام توان به‌صورت شبانه‌روزی کار می‌کنند و هماهنگی‌های لازم را به عمل می‌آورند.

تشکیل بیش از ۲۵ کمیته تخصصی در معاونت سیما برای پوشش رویداد

وی با بیان اینکه کمیته‌های متعددی در معاونت سیما برای پوشش رویداد بزرگ بدرقه رهبر شهید شکل گرفته است، گفت: معاونت سیما بیش از ۲۵ کمیته با وظایف مشخص طراحی کرده است تا فشار سنگین این عملیات توزیع شود. بخشی که به مرکز طرح، برنامه و ارزیابی واگذار شده، کمک به طراحی تم و روایت مجزا برای هر شبکه است تا در عین زیبایی قاب‌ها و توجه به مأموریت هر شبکه، آنتن کلی سیما بتواند طرحواره‌ای یکپارچه، جذاب و پرمعنا را در طول یک هفته به مخاطب منتقل کند.

ایجاد و استقرار استودیو «باید برخاست» به‌همت مرکز سیمرغ

مفاخری اضافه کرد: در کنار ارائه تصویر قدرتمندی از حماسه سوگ مردم در این تشییع، مدیریت ترافیک اجتماعات بسیار حساس و لازم است که با هماهنگی نهادهای مسئول در دستور کار سیما قرار دارد.

وی اظهار کرد: حجم انبوهی از عاشقان ولایت برای بدرقه رهبر شهید وارد تهران خواهند شد و متولیان امر در حال برنامه‌ریزی برای سامان‌دهی موضوع هستند. در این بخش مرکز سیمرغ سیما با ایجاد استودیو «باید برخاست» اقدام به اطلاع‌رسانی لازم کرده و ابزار هماهنگی عملیاتی این رویداد بزرگ برای متولیان خواهد بود.

مردمی‌سازی آیین تشییع با اطلاع‌رسانی گسترده سیما

رئیس مرکز طرح، برنامه و ارزیابی معاونت سیما افزود: حاکمیت به‌تنهایی نمی‌تواند سامان‌دهی چنین مراسمی را برعهده بگیرد و مردمی‌سازی مراسم تشییع امام شهید ضروری است. معاونت سیما در این حوزه در کنار دیگر نهادها و سازمان‌ها انجام وظیفه خواهد کرد.

وی افزود: سامانه‌های متعددی نیز برای مدیریت اسکان، پذیرایی، آمدوشد جمعیت و… از سوی متولیان مربوط اندیشیده شده که اطلاع‌رسانی‌های آن در همین استودیو و به‌صورت ام‌سی از شبکه‌های سیما صورت خواهد گرفت.

وداع پرشکوه با قائد امت، تصویری برای امروز جهان و مسیری برای آینده

مفاخری افزود: شبکه‌های سیما با وجود مشکلات بودجه انقباضی امسال، برای این رویداد مهم با همه وجود به میدان آمده‌اند و با تدارک ویژه‌برنامه‌های خود در پی ایجاد قابی خاطره‌انگیز از این رویداد تاریخی هستند.

وی تأکید کرد: بنده معتقدم تصویر بدرقه پرشکوه رهبر شهید انقلاب، بیش از آنکه تصویری برای امروز ایران باشد، تصویری الهام‌بخش برای جهان و مسیری برای آینده است. این مسئله بسیار مهم است و چندین دهه ایران با این تصویر قضاوت خواهد شد. پس باید تصویری مقتدرانه، حماسی و محکم از عمیق جان جامعه ایران مبتنی‌بر پیام وفاداری و پیوند با انقلاب و امام شهید و لبیک به رهبر جدیدمان، ارائه کنیم.

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