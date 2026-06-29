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افشین علا: ترامپ؛ گرسنه کیست؟

افشین علا: ترامپ؛ گرسنه کیست؟
کد خبر : 1805871
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افشین علا در سروده تازه خود، ترامپ را مخاطب قرار داده است.

به گزارش ایلنا، افشین علا تازه‌ترین سروده خود را در پاسخ به یاوه‌گویی‌های ترامپ؛ رییس‌جمهور آمریکا؛ اختصاص داد.

متن سروده افشین علا به شرح زیر است: 

گرسنه، تویی ای سگ زرد یا ما؟

تویی در جهان، دزد ولگرد یا ما؟

تویی آن‌ که کمبود کالا و بنزین

دمار از دیارش درآورد یا ما؟

تل‌آویو و واشینگتن در سر خود

خیالات بیهوده پرورد یا ما؟

ابرقدرتی تا به دندان مسلح

تو را در جهان مفتضح کرد یا ما؟

در آن فاضلاب از سر عجز و وحشت

تو گفتی به ناوت که برگرد یا ما؟

چه‌ها در سر خام خود پخته بودی 

به مطبخ، اجاق تو شد سرد یا ما؟

از این حجم تحقیر در چشم عالم

تو بر خویش می‌پیچی از درد یا ما؟

جنین‌خوار کودک‌‌کش اپستینی!

بپرس از خلایق، تویی مرد یا ما؟

 

 

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