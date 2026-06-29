به گزارش خبرنگار ایلنا، بر اساس برنامه اعلام‌شده، آیین وداع با پیکر رهبر شهید روزهای ۱۳ و ۱۴ تیرماه در تهران برگزار می‌شود، مراسم تشییع در ۱۵ تیر در تهران و ۱۶ تیر در قم ادامه خواهد یافت و در نهایت پیکر آیت الله علی خامنه‌ای؛ رهبر شهید؛ روز ۱۸ تیرماه پس از برگزاری آیین تشییع در مشهد، در جوار حرم مطهر امام رضا (ع) به خاک سپرده خواهد شد.

در همین ارتباط، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، از آمادگی کامل این استان برای پذیرش میلیون‌ها زائر و عزادار خبر داد و اعلام کرد که پیش‌بینی می‌شود بین سه تا پنج میلیون نفر برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید وارد قم شوند.

بهزاد احمدی فارسانی اظهار کرد: پیرو ابلاغ استاندار قم، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان به عنوان مسئول کمیته اسکان مراسم تشییع انتخاب شده و از هفته‌های گذشته با همکاری دستگاه‌های مختلف، برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای میزبانی از زائران آغاز شده است.

وی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از ظرفیت‌های اقامتی استان برای این مراسم بسیج شده است، افزود: تاکنون ۴۵۰ مدرسه، ۸۰ هتل، ۶۰ سوله ورزشی و ۸۰ پارک و بوستان برای اسکان زائران آماده شده و علاوه بر آن، امکان اسکان حدود ۱۰ هزار نفر نیز در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) و مسجد مقدس جمکران فراهم شده است.

فارسانی گفت: در کنار این مراکز، حسینیه‌ها، مساجد، حوزه‌های علمیه و سایر اماکن عمومی نیز برای پذیرش زائران آماده شده‌اند تا بتوانیم پاسخگوی حجم بالای جمعیت باشیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی قم با اشاره به برآوردهای انجام‌شده درباره میزان حضور مردم در این مراسم اظهار کرد: پیش‌بینی ما حضور بین سه تا پنج میلیون نفر در روزهای ۱۵ و ۱۶ تیرماه است و بر همین اساس همه دستگاه‌های اجرایی استان در آماده‌باش کامل قرار گرفته‌اند.

وی افزود: در ابتدا ظرفیت اسکان نزدیک به یک میلیون نفر پیش‌بینی شده بود، اما با افزایش ظرفیت‌ها و استفاده از امکانات سایر دستگاه‌ها، اکنون امکان اسکان حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در نقاط مختلف استان فراهم شده است.

احمدی فارسانی با اشاره به تنوع گروه‌های حاضر در این مراسم گفت: برنامه اسکان تنها برای زائران عادی پیش‌بینی نشده، بلکه برای مهمانان ویژه داخلی از جمله وزرا و مسئولان، مهمانان ویژه خارجی، نیروهای پشتیبانی، عوامل اجرایی، نیروهای امنیتی، کادرهای درمانی و بهداشتی و سایر عوامل حاضر در مراسم نیز محل‌های اقامتی مشخص شده است.

وی ادامه داد: برای رفاه زائران، بسته‌های آب معدنی و غذا نیز تهیه شده و در مراکز اسکان میان میهمانان توزیع خواهد شد تا خدمات‌رسانی با کمترین مشکل انجام شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قم با تأکید بر اینکه ساماندهی اسکان به‌صورت منظم انجام خواهد شد، اظهار کرد: با راه‌اندازی مراکز اطلاع‌رسانی و ثبت‌نام، تلاش شده است روند هدایت زائران به محل‌های اقامت با سرعت بیشتری انجام شود و از ازدحام در برخی نقاط جلوگیری شود.

احمدی فارسانی افزود: اسکان بانوان مجرد، بانوان متأهل، آقایان مجرد و آقایان متأهل نیز به‌صورت مجزا برنامه‌ریزی شده و تمهیدات لازم برای استقرار هر گروه در مراکز تعیین‌شده اندیشیده شده است.

وی با اشاره به همکاری گسترده دستگاه‌های اجرایی استان گفت: کارکنان اداره‌کل میراث‌فرهنگی در قالب کمیته اسکان و ذیل کمیته خدمات که مسئولیت آن بر عهده شهرداری قم است، در کنار شهردار، معاونان شهرداری و سایر دستگاه‌های عضو ستاد، مسئولیت ساماندهی اسکان زائران را بر عهده دارند.

او خاطرنشان کرد: همه ظرفیت‌های استان برای میزبانی شایسته از زائران بسیج شده و امیدواریم با همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان، مراسم تشییع رهبر شهید در قم با نظم، آرامش و بدون مشکل در حوزه اسکان برگزار شود.

گفتنی است، قم به دلیل قرار گرفتن در مسیر انتقال پیکر رهبر شهید به مشهد و جایگاه مذهبی خود، یکی از مهم‌ترین ایستگاه‌های مراسم تشییع خواهد بود و مسئولان این استان معتقدند حجم حضور زائران در این مراسم، یکی از بزرگ‌ترین عملیات‌های اسکان و خدمات‌رسانی سال‌های اخیر را در قم رقم خواهد زد؛ عملیاتی که با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، شهرداری، مراکز اقامتی، حوزه‌های علمیه، حرم مطهر حضرت معصومه (س) و مسجد مقدس جمکران مدیریت خواهد شد.

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