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برای اجرا در تالارهای مختلف؛

نمایش‌های جدید مجموعه تئاتر شهر معرفی شدند

نمایش‌های جدید مجموعه تئاتر شهر معرفی شدند
کد خبر : 1805415
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چهار اثر نمایشی جدید طی روزهای پیش رو به ترتیب درکارگاه نمایش، تالار قشقایی، تالار چهارسو و تالار سایه مجموعه تئاتر شهر اجراهای خود را آغاز می‌کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، چهار نمایش «سِرّ سُرخ» به نویسندگی امیر صفایی‌پور و کارگردانی حسین عبداللهی، «اسب نَورد» به نویسندگی مهدی کوشکی و کارگردانی هستی حسینی، «خَطرَنج» به نویسندگی و کارگردانی نگین ضیایی و «تابوت عهد» به نویسندگی نیل لَبیوت و کارگردانی مجتبی جَدّی طی روزهای پیش رو به ترتیب در کارگاه نمایش، تالار قشقایی، تالار چهارسو و تالار سایه مجموعه تئاتر شهر میزبان مخاطبان تئاتر خواهند بود.  

نمایش «سِرّ سرخ» به نویسندگی امیرصفایی پور، کارگردانی حسین عبداللهی و بازی محمد ترابی و فرزاد قاسمی از روز ۷ تیرماه ساعت ۱۹:۴۵ با مدت زمان ۶۰ دقیقه  در کارگاه نمایش روی صحنه می‌رود. 

«اسب نَورد» هم عنوان یکی از نمایش‌های جدید تئاتر شهر است که از ۸  تیرماه سال جاری به نویسندگی مهدی کوشکی، کارگردانی هستی حسینی و بازی مهدی کوشکی و عاطفه کوشکی ساعت ۱۹:۳۰ به مدت زمان ۷۰ دقیقه در تالار قشقایی پیش روی مخاطبان قرار خواهد گرفت. 

در تالار چهارسو نیز از روز ۱۰ تیرماه نمایش «خطرنج» به نویسندگی و کارگردانی نگین ضیایی با بازخوانی رمان تصرف عدوانی نوشته لنا آندرشون و بازی مهتاب ثروتی، عباس جمالی و شادی ضیایی ساعت ۱۹ با مدت زمان ۹۰ دقیقه اجرای خود را آغاز می‌کند. 

تالار سایه تئاتر شهر نیز از روز ۱۶ تیرماه میزبان مخاطبان تئاتر با نمایش «تابوت عهد» به نویسندگی نیل لبیوت، ترجمه حسین رسولی، کارگردانی مجتبی جدی و بازی صادق برقعی و نازنین حشم دار در ساعت ۲۰ با مدت زمان ۶۰ دقیقه خواهد بود. 

تماشاگران برای خرید یا رزرو بلیت این آثار نمایشی می‌توانند به سامانه‌های «گیشه تئاتر» و «تیوال» مراجعه نمایند.

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