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با محوریت مستند اجتماعی و فاین‌آرت؛

فراخوان سومین جشنواره عکس «تهران» منتشر شد

فراخوان سومین جشنواره عکس «تهران» منتشر شد
کد خبر : 1805154
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آژانس عکس ایران همزمان با برگزاری چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، فراخوان «سومین جشنواره عکس تهران» را منتشر کرد؛ جشنواره‌ای رقابتی که با هدف حمایت از عکاسان، ایجاد فرصت تعامل حرفه‌ای و برپایی بازار فروش آثار، از ۶ تیر تا ۶ مرداد ۱۴۰۵ پذیرای آثار عکاسان سراسر کشور خواهد بود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، سومین جشنواره عکس تهران در دو گرایش «مستند اجتماعی» و «هنرهای زیبا (فاین‌آرت)» برگزار می‌شود و عکاسان می‌توانند آثار خود را به‌صورت تک‌عکس یا مجموعه‌عکس از طریق سامانه جشنواره‌های انجمن سینمای جوانان ایران ارسال کنند.

در این دوره، توجه به موضوعاتی همچون «جنگ رمضان»، «جلوه‌های ایران زیبا (سرزمین و اقوام)» و «خانواده ایرانی» در اولویت قرار دارد. برگزیدگان جشنواره نیز علاوه بر دریافت مدال، جوایز نقدی تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال دریافت خواهند کرد. 

سومین جشنواره عکس تهران به‌صورت انحصاری و همزمان با چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، از ۲۵ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و در کنار بخش رقابتی، «بازار عکس» نیز با هدف حمایت از عرضه و فروش آثار عکاسان برپا خواهد شد.

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