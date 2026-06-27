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علیرضا ایزدی نوازنده پیشکسوت ویولنسل درگذشت

علیرضا ایزدی نوازنده پیشکسوت ویولنسل درگذشت
کد خبر : 1805137
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یکی از بازماندگان ارکستر گلها

علیرضا ایزدی نوازنده پیشکسوت ویولنسل و یکی از اعضای ارکستر گلها در سن ۹۲ سالگی درگذشت.

به گزارش ایلنا، علیرضا ایزدی، نوازنده ویولنسل در سن ۹۲ سالگی دارو فانی را وداع گفت. 

علیرضا ایزدی، متولد سال ۱۳۱۳، تحصیلات خود را در هنرستان موسیقی ملی به سرپرستی روح‌اله خالقی گذراند و از نخستین فارغ‌التحصیلان این هنرستان به شمار می‌رفت.

او فعالیت حرفه‌ای خود را از سال‌های جوانی با حضور در ارکستر رادیو آغاز کرد. ایزدی همچنین در ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر رادیو تلویزیون ایران به فعالیت پرداخت و در اجراهای ارکستر گل‌ها نیز حضور داشت.

پس از انقلاب، در سال ۱۳۵۸ به اتریش مهاجرت کرد و تا اواخر عمر در آن کشور اقامت داشت.

مراسم تشییع پیکر این هنرمند دوشنبه ۸ تیرماه ساعت ۱۰:۳۰ در قطعه هنرمندان بهشت‌ زهرا (س) برگزار می‌شود.

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