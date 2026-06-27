«خیمه هنر» برپا میشود / جدول برنامهها
خیمه هنر» توسط معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از هفتم تا شانزدهم تیرماه برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، ویژهبرنامه «خیمه هنر» از هفتم تا شانزدهم تیرماه در محوطه مجموعه تئاتر شهر برگزار میشود.
گفتنی است در سه شب پایانی این ویژهبرنامه، آیین وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب نیز برگزار خواهد شد.
بخشهای این رویداد عبارتند از آیینسنج و دمامزنی، اجرای موسیقی سوگ نواحی ایران، مجالس پردهخوانی، اجرای تعزیه، شعرخوانی، اجرای موسیقی سوگ، اجرای سرود، سوگخوانی هنرمندان موسیقی.
زمان برگزاری این برنامه ساعت ۱۸:۳۰ است.
«خیمه هنر» توسط معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری بنیاد رودکی، بنیاد فرهنگی هنری امام رضا (ع)، حوزه هنری، شهرداری منطقه ۱۱ تهران و سازمان زیباسازی شهرداری و ادارات کل، دفاتر، موسسات و انجمنهای ذیل معاونت برگزار میشود.