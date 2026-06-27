به گزارش ایلنا، ویژه‌برنامه «خیمه هنر» از هفتم تا شانزدهم تیرماه در محوطه مجموعه تئاتر شهر برگزار می‌شود.

گفتنی است در سه شب پایانی این ویژه‌برنامه‌، آیین وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب نیز برگزار خواهد شد.

بخش‌های این رویداد عبارتند از آیین‌سنج و دمام‌زنی، اجرای موسیقی سوگ نواحی ایران، مجالس پرده‌خوانی، اجرای تعزیه، شعرخوانی، اجرای موسیقی سوگ، اجرای سرود، سوگ‌خوانی هنرمندان موسیقی.

زمان برگزاری این برنامه ساعت ۱۸:۳۰ است.

«خیمه هنر» توسط معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری بنیاد رودکی، بنیاد فرهنگی هنری امام رضا (ع)، حوزه هنری، شهرداری منطقه ۱۱ تهران و سازمان زیباسازی شهرداری و ادارات کل، دفاتر، موسسات و انجمن‌های ذیل معاونت برگزار می‌شود.

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