به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث فرهنی و گردشگری، علی خاکسار شنبه ۶ تیر در جلسه بررسی کسب و کارهای مجازی گردشگری استان همدان، بیان کرد: یکی از مجوزهای جدیدی که در حوزه گردشگری صادر می‌شود، مجوز کسب‌وکارهای مجازی است و متقاضیان باید دارای دامنه و زمینه فعالیت در فضای مجازی باشند تا بتوانند خدمات گردشگری را به صورت آنلاین ارائه کنند.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان افزود: دارندگان این مجوز می‌توانند در حوزه معرفی و تبلیغ خدمات گردشگری، فروش بسته‌های سفر، رزرو و فروش اقامتگاه‌ها، فروش بلیت، اخذ روادید و سایر خدمات مرتبط با سفر در فضای مجازی فعالیت کنند و برای دریافت این مجوز نیازی به تأمین یا معرفی مکان فیزیکی ندارند.

او با بیان اینکه در این کمیته شش درخواست مورد بررسی قرار گرفت، خاطرنشان کرد: از میان متقاضیان، صلاحیت سه نفر برای تأسیس کسب‌وکار مجازی گردشگری تأیید شد و مجوز فعالیت دریافت کردند و نخستین مجوزهای کسب‌وکار مجازی گردشگری هستند که در استان همدان صادر می‌شوند و آغازگر فعالیت رسمی این حوزه در استان به شمار می‌روند.

خاکسار همچنین از برگزاری کمیته صدور کارت راهنمایان گردشگری استان خبر داد و گفت: راهنمایان گردشگری در دو بخش راهنمایان داخلی و راهنمایان بین‌المللی فعالیت می‌کنند، راهنمایان داخلی در حوزه زبان فارسی فعالیت دارند و صدور کارت آنان بدون مصاحبه انجام می‌شود، اما متقاضیان راهنمایی بین‌المللی به دلیل فعالیت در حوزه زبان‌های خارجی و ارائه خدمات به گردشگران خارجی، ملزم به شرکت در مصاحبه تخصصی هستند.

معاون گردشگری استان همدان افزود: در این کمیته هشت پرونده مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد، پنج نفر موفق به اخذ تأییدیه و دریافت کارت راهنمای گردشگری شدند، دو نفر موفق به کسب شرایط لازم نشدند و یک نفر نیز در جلسه مصاحبه حضور نداشت.

او در پایان با اشاره به آمار راهنمایان گردشگری استان همدان اظهار کرد: در حال حاضر تعداد راهنمایان گردشگری استان همدان به بیش از ۲۰۰ نفر رسیده است که حدود یک‌سوم آن‌ها را راهنمایان بین‌المللی تشکیل می‌دهند.

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