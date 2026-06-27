کارگردان نمایش «درخت گیلاس» مطرح کرد:
در تئاتر کودک از اغراق پرهیز کنیم
کارگردان نمایش «درخت گیلاس» ضمن اشاره به فضای داستانی نمایش بیان کرد که در فرایند اجرای تئاتر برای کودکان باید از اغراق، بتسازی، شعارزدگی و ... پرهیز کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی به نقل از مهر، شراره طیار کارگردان نمایش «درخت گیلاس» که این شبها در تالار هنر روی صحنه است، درباره داستان این اثر نمایشی گفت: نمایش با صدای تعزیه آغاز میشود و تماشاگر در همان ابتدای ورود به سالن با این صدا مواجه میشود. در ادامه، در تاریکی صحنه، دختری از پدرش میپرسد این صدا چیست و پدر برای او توضیح میدهد که تعزیه یکی از نمایشهای قدیمی ایرانی است که درباره جنگ امام حسین (ع) روایت میشود. دختر سپس میپرسد امام حسین (ع) چرا جنگید و پدر در پاسخ میگوید برای مبارزه با زورگویی.
وی ادامه داد: پدر برای اینکه این مفهوم را برای دخترش ملموستر کند، قصه «درخت گیلاس» را تعریف میکند؛ قصهای که در آن یک دارکوب زورگو به سایر پرندگان زور میگوید و آنها نیز بدون اعتراض از او اطاعت میکنند. تا اینکه روزی بلبلی از راه میرسد و به جای اینکه مانند دیگران بگوید «چشم»، از دارکوب میپرسد «چرا؟». همین پرسش باعث میشود دیگر پرندگان نیز به فکر بیفتند، با یکدیگر متحد شوند و در نهایت دارکوب زورگو را از جمع خود بیرون کنند.
طیار درباره نسبت این نمایش با آثار مذهبی توضیح داد: از نظر من این اثر صرفاً به دلیل اشاره به نام امام حسین (ع) در ۲ بخش از روایت، در زمره نمایشهای مذهبی قرار نمیگیرد. تولید نمایش مذهبی دانش، ادبیات و ویژگیهای خاص خود را میطلبد و من نیز خود را گزینه مناسبی برای پاسخگویی به این موضوعات نمیدانم.
این کارگردان تئاتر کودک و نوجوان درباره پیام اصلی نمایش «درخت گیلاس» بیان کرد: این اثر تلاش میکند مفهومی مهم را به کودکان یادآوری کند؛ اینکه در برابر زورگویی نباید منفعل بود و میتوان با اتحاد و پرسشگری در برابر آن ایستاد. من نیز تلاش کردهام تا جای ممکن از طریق طراحی صحنه، عروسکها، بازیها و شیوه روایت، فضایی ساده و روان ایجاد کنم تا تمرکز مخاطبان کودک از مفهوم نسبتاً پیچیده مبارزه با زورگویی منحرف نشود.
وی درباره شیوه انتقال مفاهیم به مخاطبان کودک گفت: فکر میکنم در کار برای کودکان باید از اغراق، شعارزدگی و بتسازی پرهیز کرد. نباید مدام به کودک بگوییم چه چیزی درست است و چه چیزی غلط. بهتر است داستان را روایت کنیم و اجازه دهیم کودک خودش بیاموزد، فکر کند و براساس دریافت و تجربه شخصیاش به نتیجه برسد و نسخه زندگی خودش را بسازد.
طیار در پایان درباره حمایتهای صورتگرفته از این اثر نمایشی اظهار کرد: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان حامی تولید و اجرای نخست و دوم این نمایش بود و امسال نیز خانه نمایش امید از اجراهای «درخت گیلاس» در تالار هنر حمایت میکند.
نمایش «درخت گیلاس» به نویسندگی محمدحسن حبیبی و شراره طیار و به کارگردانی شراره طیار از ۲۶ خرداد اجراهای عمومی خود را آغاز کرده است و تا ۱۲ تیر روی صحنه تالار هنر میرود.
فهیمه باروتچی، امیرحسین انصافی، شراره طیار و امیرمحمد انصافی در مقام بازیساز در این نمایش حضور دارند، همچنین عمار تفتی راوی این نمایش است.