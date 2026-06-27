به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، در ادامه برگزاری سلسله جلسات آسیب شناسی مشکلات سینمای ایران و ارائه راهکارها نشست تخصصی «خلاء‌ها و چالش های حقوقی سینمای ایران» با هدف ارائه یافته های پژوهشی در موضوعاتی همچون حقوق مخاطب، مالکیت معنوی، نظام قراردادها و ... در خانه سینما برگزار می شود.

در این نشست که روز دوشنبه ۸ تیر از ساعت ۱۶ در سالن سیف الله داد خانه سینما آغاز می شود، محمدجواد ولی زاده پژوهشگر سینما و مهدی کوهیان حقوقدان سخنرانی خواهند کرد. این نشست توسط معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی سازمان سینمایی و با همکاری خانه سینما برگزار می شود.

حضور در این نشست برای عموم آزاد است.