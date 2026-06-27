اعلام آمار فروش و مخاطب تماشاخانه سنگلج

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، آمار فروش و مخاطب اجراهای تماشاخانه سنگلج تا ۲ تیر اعلام شد.

نمایش «نور بر نیزه» به نویسندگی آرزو خلیلی و کارگردانی مجتبی ترکمان که از ۲۶ خرداد در تماشاخانه سنگلج با ظرفیت سالن ۲۳۶ صندلی به صحنه رفته بود، با ۷ اجرا، میزبان ۵۷۷ تماشاگر شد.

این نمایش با احتساب قیمت بلیت ۲۷۵ هزار تومانی، توانست به فروش ۱۷ میلیون و ۷۸۰ هزارتومان دست پیدا کند و از این تماشاخانه خداحافظی کند.

نمایش «نور بر نیزه» برای اجرا در دهه اول محرم تولید شده بود و به همین دلیل، از نظر زمانی اجرای محدودی داشت.

همچنین مجموعه تئاترشهر و تالار هنر نیز در هفته گذشته، به دلیل همزمانی با ایام سوگواری شهادت امام حسین (ع) اجرایی نداشتند.

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