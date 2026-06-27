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اجرای «مستند نمایش قائد» در تهران

اجرای «مستند نمایش قائد» در تهران
کد خبر : 1805062
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«مستند نمایش قائد» تولید مرکز هنرهای نمایشی سوره بوده که به نویسندگی و کارگردانی پژمان شاهوردی به مناسبت بدرقه آقای شهید ایران، حضرت آیت الله خامنه‌ای (ره)، ۱۰ تا ۱۶ تیرماه در نقاط مختلف شهر تهران اجرا می‌شود.

به گزارش ایلنا، «مستند نمایش قائد»  که به صورت میدانی و کاملا مستند به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی تهیه و تولید شده است، دورهای مختلف زندگی رهبر شهید را از تولد، دوران قبل از انقلاب، دوران ریاست جمهوری، حضور ایشان در جبهه‌های جنگ، دوران رهبری و لحظه شهادت روایت می‌کند. 

در این نمایش مسعود کردی، علی دهریزی، علیرضا حسینی، نوشین معظمی، حسین آنی زاده، عرفان کاویانی، بهار بوریایی، آرام بوریایی، زهرا کاوسی، زهرا سادات حسینی به ایفای نقش پرداخته و سایر عوامل نمایش عبارتند از: دستیار کارگردان: علی دهریزی، مشاور کارگردان: مسعود کردی، دراماتورژ: دکتر آریانا گودرزی، طراح فضا: میثم کردی، طراح لباس: سارا شاهوردی، طراح نور: سحر گیو، موسیقی: مهدی بوریایی و روابط عمومی: سحر ابوالفتحی.

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