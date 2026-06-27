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اجرای «شعله‌های سرکش تاریکی» در ایران‌شهر

اجرای «شعله‌های سرکش تاریکی» در ایران‌شهر
کد خبر : 1805057
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همزمان با آغاز فصل تازه اجراهای تماشاخانه ایران‌شهر، دو نمایش «شعله‌های سرکش تاریکی» به کارگردانی هوشمند هنرکار و «یخ‌بستگی؛ درخت‌های خیابون ولیعصر» به نویسندگی و کارگردانی احمد سلگی در سالن‌های استاد ناظرزاده کرمانی و استاد سمندریان روی صحنه خواهند رفت.

به گزارش روابط عمومی تماشاخانه ایران‌شهر، نمایش «شعله‌های سرکش تاریکی» نوشته آنتونیو بوئرو با ترجمه مهین اسکویی و طراحی و کارگردانی هوشمند هنرکار، از هفتم تیر، هر شب ساعت ۲۱ در سالن استاد ناظرزاده کرمانی اجرا می‌شود. 

در این نمایش ناهید مسلمی، کاظم هژیرآزاد، سیاوش خادم حسینی، امید معاوی، امیرحسین کفائی، سارینا شیاسی، پریسا شریفی، سارینا سلطانلو، باران عبیری، هومهر بیاتیان، مهیار میرزائی، هومن لواسانی‌کیا، بهار مهدوی و مهرگان طهرانی به ایفای نقش می‌پردازند. 

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این اثر با مدت زمان یک ساعت و ۴۰ دقیقه، داستان دانش‌آموزان یک آموزشگاه شبانه‌روزی نابینایان را روایت می‌کند که زندگی شاد و آرامشان با ورود «ایگناسیو» دستخوش تغییر و نظم آموزشگاه برهم می‌خورد. 

همچنین نمایش «یخ‌بستگی؛ درخت‌های خیابون ولیعصر» به نویسندگی و کارگردانی احمد سلگی، از ۱۶ تیر، هر شب ساعت ۱۹ در سالن استاد سمندریان میزبان مخاطبان خواهد بود. 

سارا بهرامی و مجتبی پیرزاده بازیگران این نمایش هستند که با مدت زمان یک ساعت و ۲۰ دقیقه اجرا می‌شود. 

در خلاصه این نمایش آمده است: «به هم‌دیگه قول داده بودیم که فصل آخرش رو باهم می‌سازیم؛ پس اگه اینجا فصل آخره، در رو باز کن و بیا تو…»

 

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