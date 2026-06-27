فراخوان جشنواره هنرهای نمایشی پرتغال منتشر شد
فراخوان بیست و ششمین جشنواره بینالمللی هنرهای نمایشی(فضای باز) کشور پرتغال برای اجرا در اردیبهشت و خرداد سال ١۴٠۶ منتشر شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، این جشنواره یکی از مهمترین جشنوارههای بینالمللی هنرهای نمایشی در فضای عمومی اروپا است که هر سال در شهر سانتا ماریا دا فیرا پرتغال برگزار میشود. این جشنواره میزبان هنرمندان و گروههای نمایشی از کشورهای مختلف بوده و بر آثار خلاق، نوآورانه و مرتبط با فضای شهری، تمرکز دارد.
مهلت ارسال آثار تا ٣٠ جولای ٢٠٢۶ (۸ مرداد ۱۴۰۵) و زمان برگزاری جشنواره ٢٠ تا ٢٣ می ٢٠٢٧ (٣٠ اردیبهشت تا ۱ خرداد ۱۴۰۶) است.
هنرمندانی که در حوزه تئاتر خیابانی، نمایش عروسکی، پرفورمنس، موسیقی، هنرهای شهری و فضای عمومی فعالیت میکنند، این فرصت یکی از مهمترین رویدادهای بینالمللی برای ارائه اثر آنهاست. هر اثر منتخب بین سه تا پنج اجرا در طول جشنواره خواهد داشت.
این جشنواره تسهیلاتی همچون دستمزد اجرا، کمکهزینه سفر، اقامت، وعدههای غذایی، ترانسفر فرودگاه پورتو، پشتیبانی فنی در زمان اجرا، تبلیغات و معرفی رسانهای نمایش، دسترسی به برنامه حرفهای Imaginarius PRO و برای برای گروههای خارج از اروپا ١٢٠٠ یورو کمکهزینه سفر برای هر نفر و ١۵٠ یورو برای هر نفر در هر اجرا را در اختیاز هنرمندان قرار میدهد.
مدارک لازم شامل فرم ثبتنام آنلاین، معرفی و شرح کامل پروژه، بیوگرافی گروه یا هنرمندان، عکسهای نمایش، لینک کامل اجرا، معرفی عوامل هنری و فنی، نیازهای فنی ( نور صدا و...) و نیازهای اجرایی و تولید باید به زبان انگلیسی یا پرتغالی ارسال شوند.
متقاضیان برای دریافت فرم ثبتنام جشنواره میتوانند اینجا مراجعه کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا مراجعه کرده و یا به پستهای الکترونیک program@imaginarius.pt و info@imaginarius.p پیام ارسال کنند.