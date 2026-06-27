پخش زنده والیبال لهستان و آلمان در ویژه برنامه «روی تور» شبکه ورزش

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، شبکه ورزش در چارچوب هفته دوم رقابت‌های والیبال لیگ ملت‌های ۲۰۲۶، امروز شنبه ۶ تیر از ساعت ۱۸:۳۰، مصاف لهستان و آلمان را با تحلیل فنی و گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده در برنامه «روی تور» پوشش خواهد داد.

لهستان در این دوره از مسابقات تاکنون با ۶ بازی و کسب ۴ امتیاز در جایگاه ۸ جدول و آلمان با همین تعداد بازی و ۳ امتیاز در رده یازدهم جدول ایستاده است.

برنامه زنده «روی تور» به تهیه‌کنندگی مسعود صحبتی و اجرای پژمان نجات‌پور همزمان با برگزاری رقابت‌های والیبال مردان لیگ ملت‌های۲۰۲۶، با دعوت از کارشناسان حوزه والیبال به تحلیل فنی بازی‌ها به ویژه والیبال کشورمان می‌پردازد.

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