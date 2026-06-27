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پخش زنده والیبال لهستان و آلمان در ویژه برنامه «روی تور» شبکه ورزش

پخش زنده والیبال لهستان و آلمان در ویژه برنامه «روی تور» شبکه ورزش
کد خبر : 1805051
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شبکه ورزش در چارچوب رقابت‌های هفته دوم والیبال لیگ ملت‌های ۲۰۲۶، امروز از ساعت ۱۸:۳۰ تقابل دو تیم لهستان و آلمان را در قالب ویژه برنامه زنده «روی تور» به صورت زنده پوشش می‌دهد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، شبکه ورزش در چارچوب هفته دوم رقابت‌های والیبال لیگ ملت‌های ۲۰۲۶، امروز شنبه ۶ تیر از ساعت ۱۸:۳۰، مصاف لهستان و آلمان را با تحلیل فنی و گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده در برنامه «روی تور» پوشش خواهد داد. 

لهستان در این دوره از مسابقات تاکنون با ۶ بازی و کسب ۴ امتیاز در جایگاه ۸ جدول و آلمان با همین تعداد بازی و ۳ امتیاز در رده یازدهم جدول ایستاده است. 

برنامه زنده «روی تور» به تهیه‌کنندگی مسعود صحبتی و اجرای پژمان نجات‌پور همزمان با برگزاری رقابت‌های والیبال مردان لیگ ملت‌های۲۰۲۶، با دعوت از کارشناسان حوزه والیبال به تحلیل فنی بازی‌ها به ویژه والیبال کشورمان می‌پردازد.

 

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