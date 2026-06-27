فیلمهای اولین هفته جشنواره تابستانی
شبکههای کودک، امید و تهران، در اولین هفته تابستان، چندین فیلم سینمایی و انیمیشن پخش میکنند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سیما، فیلمهای سینمایی و انیمیشن «به خاطر مهتاب»، «کوچ پروانه ها»، «قلعه قدیمی»، «توماس و دوستان – سفری فراتر از سودور»، «جیم دکمه و لوکاس لوکوموتیوران»، «تا سکوی قهرمانی»، «ایوان شگفت انگیز»، «اولین اسلم دانک»، «یولی و یک ماجرای عجیب»، «پرونده ویلیام»، «سایههای بلند گناه»، «سرگیجه»، «اعتراف»، «دلشوره» و «دو روز در جاده»؛ از شنبه ۶ تیر ماه تا چهارشنبه ۱۰ تیر ماه از شبکههای کودک، امید و تهران پخش میشوند.
**** شبکه کودک
فیلم تلویزیونی «به خاطر مهتاب» به کارگردانی «مهدی جعفرزاده»، شنبه ۶ تیر ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش خواهد شد.
این فیلم درباره زندگی یک خانواده روستایی است که دختری بیمار دارند و باید برای بهبود سلامتی هرچه زودتر عمل شود اما وضعیت مالی خانواده خوب نیست و پدر خانواده از تنها قرض الحسنه محل درخواست وام نموده که با توجه به درخواستهای زیاد اهالی روستا، نوبت ایشان برای چند ماه آینده مصوب میشود. پدر هم ناچار تصمیم میگیرد زمین کشاورزی را که چند ماه قبل بدون هیچ رسید یا قولنامهای خریداری نموده بفروشد ولی در ادامه با فوت شدن صاحب زمین وارثین صاحب زمین اجازه فروش و یا مالکیت را به پدر خانواده نمیدهند و در ادامه پسر کوچک خانواده به فکر میافتد تا برای درمان خواهرش پول جمع کند، او از همه بچههای هم سن و سال خود پول طلب میکند و آنها پولهای قلک و خرید خوراکی و… خود را کمک میکنند، اما…
حسن اسدی، حجت الله نجف پور، امیر ارسلان خدادوستان، توراندخت گماری، پوریا ابراهیمی و مصطفی بهشتی در فیلم تلویزیونی «به خاطر مهتاب» ایفای نقش میکنند.
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انیمیشن سینمایی «کوچ پروانه ها» به کارگردانی «سوفی روی»، یک شنبه ۷ تیر ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش خواهد شد.
داستان این انیمیشن در مورد پروانههایی است که هرساله مهاجرت میکنند. پاتریک، شخصیت اصلی داستان پروانهای است که یک بالش مشکل دارد. او نمیتواند پرواز کند، مارتی دوست صمیمی او یک دوست صمیمی دارد که کرمی است که در انتظار پروانه شدن است. مادر پاتریک یکی از اعضای هدایت تیم پروانگان است و چون نگران پسرش است او را از پرواز منع میکند. پاتریک و مارتی بدون اطلاع تیم وارد قایق پرنده میشوند و به همراه تیم به مهاجرت میروند. وسط راه از سنگینی وزن قایق، متوجه میشوند که این دو سوار قایقند. گروه میخواهد آنها را جا بگذارد اما جنیفر مسئولیت حمل آنها را به عهده میگیرد. در طول مسیر به علت ساخت و ساز انسان ها، گلها نابود شدهاند و مقصد مرتب دور و دورتر میشود. پدر پاتریک، رئیس قبلی پروانهها برای دفاع از خانواده با یک پرنده وحشی درگیر شده و…
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انیمیشن سینمایی «قلعه قدیمی» به کارگردانی «واسیلی روونسکی»، دوشنبه ۸ تیر ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش خواهد شد.
در این انیمیشن خواهید دید: یک دلفین جوان آبی به نام دِلفی با تخیل فعال شهر ماهی را از مارماهیهای شرور نجات میدهد و پس از کشف یک قلعه جادویی که آرزوها را برآورده میکند با پدرش متحد میشود. او دوستی به نام زیب که یک ماهی زردرنگ است دارد. آلفا نیز دلفین جوانی است که رئیس گارد نظامی شهر و خواستگار میا نیز هست. میا دلفین مونث جوان صورتی است که دخترخوانده اختاپوس اکتاویا، حکمران شهر ماهیهاست. دلفی در گذرگاهی باستانی راز طاق جادویی را پیدا میکند که…
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انیمیشن سینمایی «توماس و دوستان – سفری فراتر از سودور» به کارگردانی «دیوید استوتن»، سه شنبه ۹ تیر ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش خواهد شد.
در این انیمیشن خواهید دید: توماس، قطار آبی شهر فکر میکند کارهای مهمتری به دوستش واگذار میشود؛ به همین دلیل به جای او واگنها را برداشته و بدون اجازه راهی ماموریت میشود. سفر توماس به شهر مرکزی برخلاف آن چیزی که او تصور میکرد خیلی لذتبخش و آسان نیست و پر از مشکلاتی است که او از پس آن برنمیآید؛ تا جاییکه حتی گرفتار و زندانی شده و مدتی از دوستانش جدا میشود…
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فیلم سینمایی «جیم دکمه و لوکاس لوکوموتیوران» به کارگردانی «دنیس گانزل»، چهارشنبه ۱۰ تیر ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش خواهد شد.
در این فیلم با بازی اندی چونگ، آنت فریر و کریستوف ماریا هربست خواهید دید: لوکاس، راننده قطار در کشور بسیار کوچکی به نام لومرلند زندگی میکند. لومرلند بر فراز کوهستانی با دو قله که یکی بلند بود و دیگری کمی کوتاهتر، قرار دارد. آن سرزمین در برابر کشورهایی مثل آلمان، چین یا قاره آفریقا، اندازه یک خانه است. ایستگاه قطار شهر پای کوه است و لوکاس لوکوموتیوران آنجا زندگی میکند. اسم قطارش، اما است. یک روز، قایق پست در ساحل لومرلند لنگر میاندازد و نامهرسان با یک بستهی بزرگ وارد لومرلند میشود. او یک جعبهی بزرگ دارد. اهالی لومرلند جعبه را باز میکنند. توی آن باز یک جعبهی دیگر اندازهی جعبه کفش با سوراخهای ریز است. توی آن جعبه یک بچهی سیاهپوست است. بچه با چشمهای سیاه و براقش به آنها نگاه میکند. لوکاس از اینکه این بچه را توی جعبهی کفش گذاشتهاند، ناراحت است و میخواهد ببیند چه کسی این کار را کرده است. لوکاس میگوید اسم بچه را جیم بگذاریم. لوکاس به طرف کودک برمیگردد و آرام میگوید: خب جیم، میخواهیم باهم دوست بشویم. بچه دست سیاه و کوچکش را به سوی او دراز میکند. جیم دگمه و لوکاس، بعدها لوکوموتیو را راه میاندازند و به همه جای دنیا میروند و…
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**** شبکه امید
فیلم سینمایی «تا سکوی قهرمانی» به کارگردانی «چیمان وان»، شنبه ۶ تیر ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.
در این فیلم با بازی چانگ هانگ لیونگ، لوئیس چیونگ، سندرا کوآن یو نگ و هوی پانگ لو خواهیم دید: سو وا وایه، پسری است که به علت بیماری زردیای که در نوزادی به آن دچار شده، فلج مغزی میشود و به همین دلیل مشکل شنوایی، آموزشی، تکلم دارد و قادر به حرکت نیست. او در پنج سالگی با فشارهای مادرش موفق میشود راه برود و با سمعک قادر به شنیدن میشود و زندگیاش را به عنوان یک معلول ادامه میدهد. وایه در ۱۳ سالگی به پسری قد بلند تبدیل میشود که میتواند به خوبی بدود و مادرش با اصرار فراوان او را وارد تیم دو میدانی معلولان میکند. وایه در تیم به سرعت پیشرفت کرده و این آغاز موفقیتهای اوست. وایه از ۱۳ تا ۲۷ سالگی در چهار دوره پارا المپیک برای تیم هنگ کنگ میدود…
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انیمیشن سینمایی «ایوان شگفت انگیز» به کارگردانی «تئا شاروک»، یک شنبه ۷ تیر ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.
این انیمیشن داستان یک گوریل بهنام ایوان را روایت میکند که به عنوان ستاره سیرک، سالها در سیرکی مشغول به کار بوده است. سیرک روزهای سخت و کم مخاطبی را طی میکند، به همین دلیل صاحب سیرک (مک) بچه فیلی به نام روبی را به سیرک میآورد تا سیرک به روزهای اوجش بازگردد. استلا فیل سالخورده سیرک، همچون مادری مهربان از روبی مراقبت میکند اما چون میداند به زودی خواهد مرد، از ایوان قول میگیرد که روبی را به طبیعت برگرداند. با مرگ استلا، ایوان به فکر میافتد تا به هر نحوی خودش، روبی و تمام حیوانات سیرک را آزاد کند و در تلاش اولیه با سرقت کلیدهای قفسها و شکستن درها، به خیال آن که جنگل آن سوی خیابان است از سیرک فرار میکند اما…
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انیمیشن سینمایی «اولین اسلم دانک» به کارگردانی «تاکههیکو اینواوئه»، دوشنبه ۸ تیر ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.
در این انیمیشن خواهیم دید: ریوتا میاگی هفدهساله برای محقق کردن رویای برادر از دنیا رفتهاش تمام تلاش خود را میکند تا ستاره بسکتبال شود و باعث خوشحالی و رضایت مادرش شود که با سعی و تلاش و یادگیری صحیح اسلم دانک (نوعی شوت در بسکتبال) به این هدف میرسد و…
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انیمیشن سینمایی «یولی و یک ماجرای عجیب» به کارگردانی «کنستانتین فئوکتیستوف و دارینا اشمیت»، سه شنبه ۹ تیر ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.
در این انیمیشن خواهیم دید: روزی که یولی (اسب پادشاه) همراه پادشاه در جنگل قدم میزند ناگهان با گل عجیبی برخورد میکنند که با بو کردنش جای هر دو عوض میشود. این آغاز ماجرای بر تخت نشستن یولی و همسفره شدن پادشاه با رعیتش میشود. داستانی که اشتباهات این اسب، کشور را تا سرحد سقوط و تسخیر توسط دشمن پیش میبرد. سه پهلوان (سربازان پادشاه) شهر به شهر به دنبال او میگردند. تا این که…
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فیلم سینمایی «پرونده ویلیام» به کارگردانی «جی پی لارکو و جسیکا میا»، چهارشنبه ۱۰ تیر ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.
این فیلم با بازی شیلین پیر دیکسون، بو هان بریج و رافا ویراگو؛ درباره یک دختر دبیرستانی به نام میسی است که به همراه دو تن از همکلاسیهایش به طور اتفاقی در زیرزمین مدرسه با یک کابین عجیب مواجه میشوند. او که راجع به نیاکانش و ماجراجوییهای پلیسی و جنایی ویلیام مرداک از پدرش داستانهایی شنیده بود حالا با یک سفر در زمان به ۲۰۰ سال قبل رفته و…
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**** شبکه تهران سیما
فیلم تلویزیونی «سایههای بلند گناه» به کارگردانی «شهرام شاه حسینی»، شنبه ۶ تیر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش میشود.
این فیلم داستان سرقت ادبی از نویسندهای فقیر را روایت میکند که عدهای درصد توطئههایی برای از بین بردن حقوق وی هستند و…
سیما تیرانداز، حمیدرضا پگاه، امیریل ارجمند، سید مهرداد ضیایی، احمد ساعتچیان و نگار عابدی در فیلم تلویزیونی «سایههای بلند گناه» بازی کرده اند.
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فیلم تلویزیونی «سرگیجه» به کارگردانی «مسعود آب پرور»، یک شنبه ۷ تیر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش میشود.
این فیلم داستان زندگی مهتاب و فرهاد را روایت میکند که تازه ازدواج کرده و زندگی آرامی دارند تا این که تصادف در حین کار و مرگ فرهاد زندگی آرام مهتاب را به هم میریزد و…
بیژن امکانیان، سیما تیرانداز، محمد حاتمی، نغمه نظام دوست در فیلم تلویزیونی «سرگیجه» به ایفای نقش پرداخته اند.
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فیلم تلویزیونی «اعتراف» به کارگردانی «سعید عالم زاده»، دوشنبه ۸ تیر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش میشود.
این فیلم روایتگر ماجرای هیجانانگیز قتلی است که در یک آپارتمان رخ میدهد؛ و همه ساکنان این ساختمان مورد ظن سرگرد قرار میگیرند. در پیگیری پلیس برای کشف راز این قتل و شناسایی قاتل، اتفاقات تازهای روی میدهد که پرونده را وارد مسیر پیچیدهای میکند و…
جعفر دهقان، سپند امیرسلیمانی، نفیسه روشن، آرش مجیدی، پویا امینی، سیما مطلبی، شیوا بلوریان، محمدرضا رهبری، زویا امینی و فرحناز منافی ظاهر در فیلم تلویزیونی «اعتراف» بازی میکنند.
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فیلم تلویزیونی «دلشوره» به کارگردانی «مهرداد پوراحمد»، سه شنبه ۹ تیر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش میشود.
این فیلم داستان فردی است به نام سعید تهامی است که پس از چندین سال به ایران برمی گردد و سراغ زن سابقش میرود تا بچهاش را از او بگیرد؛ اما در این مدت همسر سابقش شوهر کرده و زندگی جدیدی را شروع کرده است. برای همین از وقتی سعید دوباره به زندگی آنها وارد میشود، دچار مشکل میشوند و روال عادی زندگیشان به هم میریزد. چون بچه از کودکی سعید را ندیده و از وقتی چشم باز کرده ناپدریاش را به عنوان پدر شناخته است و…
مجید مشیری، معصومه میرحسینی، کوروش سلیمانی، ملیکا طباخی، امیرمحمد زند، لیلی مقیمی، امیررضا وزیری، بیژن سیفان و عزت الله رمضانی فر در فیلم تلویزیونی «دلشوره» بازی کرده اند.
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فیلم تلویزیونی «دو روز در جاده» به کارگردانی «شاهین باباپور»، چهارشنبه ۱۰ تیر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش میشود.
این فیلم داستان دو کارمند بانک است که بر حسب یک اتفاق، متهم به دزدی شدهاند و پای سرگرد عنایتی، بازرس ویژه اداره آگاهی به این قضیه کشیده میشود اما…
حمیدرضا پگاه، میکائیل شهرستانی، حمیدرضا افشار، حسین معلومی، اتابک نادری، شبنم معززی و امیرغفارمنش در فیلم تلویزیونی «دو روز در جاده» هنرنمایی کرده اند.